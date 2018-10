Nová daň z poistenia by mala nahradiť odvod a do rozpočtu priniesť desiatky miliónov eur

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) – Nová daň z poistenia, ktorá od začiatku budúceho roka nahradí v súčasnosti platný osempercentný poistný odvod, prinesie do rozpočtu každoročne viac ako 70 mil. eur. Očakáva sa, že v roku 2019 to bude suma 73,6 mil. eur, v roku 2020 by to malo byť 75,8 mil. eur a v roku 2021 sa plánuje objem 78,1 mil. eur.

Zároveň zrušením odvodu z neživotného poistenia poklesnú daňové príjmy od roku 2019 každoročne o 20 mil. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021, ktorý zverejnilo ministerstvo financií.

Daň z poistenia

Od 1. januára 2019 sa zavádza nová daň z poistenia, ktorej bude podliehať poistenie v odvetviach neživotného poistenia, okrem poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Daň z poistenia nahradí osempercentný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia. Daň z poistenia bude mať charakter nepriamej dane. Sadzba dane bude vo výške 8 % zo základu dane.

Odvod z povinného poistenia

Poisťovne sú zároveň podľa zákona povinné odvádzať 8 % z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Od roku 2018 sa považuje odvod z povinného poistenia za daňový príjem, ktorého výška sa na roky 2019 až 2021 odhaduje v rozpätí od 27,8 mil. eur do 29,9 mil. eur.

Odvod sa platí na osobitný účet Ministerstva vnútra SR. Prostriedkami sa financuje nákup, obnova a rekonštrukcia techniky pre Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Horskú záchrannú službu a Sekciu krízového riadenia.