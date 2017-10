Nová emisia dlhopisov spoločnosti HB Reavis s výnosom 3,25 % p. a.

Bratislava, 17.10.2017 ( WBN/PR ) – Skupina HB Reavis spúšťa prostredníctvom Slovenskej sporiteľne predaj novej emisie dlhopisov. Dlhopisy s menovitou hodnotou 1 000 eur a dobou splatnosti 6 rokov sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,25 % p. a. Dlhopisy sú vydávané dcérskou spoločnosťou Skupiny HB Reavis, jedného z najvýznamnejších developerov kancelárskych priestorov v Európe. Záujemcovia si dlhospisy môžu zakúpiť na partnerských pobočkách Slovenskej sporiteľne najneskôr do 3. novembra 2017, resp. do vypredania zásob. Viac informácii o emisii najdete priamo na stránke emitenta tu.

V rámci emisie bude vydaných celkovo 43 000 kusov dlhopisov s menovitou hodnotou 1 000 eur. Emisný kurz bol stanovený na 100,00 % menovitej hodnoty. Ponuka je určená fyzickým osobám, právnickým osobám a kvalifikovaným investorom. Investícia do dlhopisov je prístupná od 10 000 eur, výnos môže podliehať zrážkovej dani a je vyplácaný vždy ročne.

V súvislosti s upísaním dlhopisov nebudú investorom účtované žiadne poplatky, za ich správu budú investorom účtované poplatky v zmysle sadzobníka poplatkov Slovenskej sporiteľne, a.s.

Zároveň bude podaná žiadosť o prijatie dlhopisov na obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave a ak budú dlhopisy prijaté na obchodovanie a bude existovať likvidný trh, bude ich možné predať na burze s alikvotným úrokovým výnosom bez straty vyplatených výnosov za aktuálnu trhovú cenu. Výnos pri predaji dlhopisov závisí od aktuálnych trhových podmienok.

Cenné papiere sú zabezpečené ručiteľským vyhlásením holdingovej spoločnosti, ktorá kontroluje Skupinu HB Reavis a ktorá je zároveň najvyššou ovládajúcou entitou spoločností konsolidovaných v rámci Skupiny HB Reavis.

V súvislosti s verejnou ponukou dlhopisov HB REAVIS Finance SK III s. r. o., Dlhopisy HBR 2023 I, ISIN: SK4120013384, schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt zo dňa 11. novembra 2016, Dodatok č. 1 k Základnému prospektu zo dňa 10. mája 2017 a Dodatok č. 2 k Základnému prospektu zo dňa 5. októbra 2017. Základný Prospekt, dodatky k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9:00 hod. do 16:00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskIII). Konečné podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú tiež k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s., na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch a ich ponuke. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt a jeho dodatky, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane časti „Oddiel D – Riziká“ a Konečné podmienky. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.