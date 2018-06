Nová európska dohoda o migrácii je dobrá pre Slovensko aj Úniu, vyjadril spokojnosť Pellegrini

BRUSEL 29. júna (WebNoviny.sk) – Slovensko je s dosiahnutou dohodou o migrácii spokojné. Dohoda je dobrá nielen pre Slovensko, ale čo je dôležité, aj pre Európsku úniu ako celok. Dnes dopoludnia tak zhodnotil desaťhodinové nočné rokovania o migrácii slovenský premiér Peter Pellegrini.

Zhoda na ochrane vonkajších hraníc

„Podarilo sa nám dosiahnuť text, s ktorým môže byť spokojná Slovenská republika, ale hlavne, si myslím, s tým textom môže byť spokojná aj Európska únia, pretože zodpovednosť za budúcnosť Európskej únie nesieme všetci, bez ohľadu na to, v ktorej časti sa nachádzame,“ povedal Pellegrini. Ako dodal, je rád, že bola široká zhoda na lepšej ochrane vonkajších hraníc.

Slovensko ocenilo, že sa to, čo hovorí o ochrane vonkajších hraníc, dostáva na stôl, pokračoval premiér. Únia posilní agentúru na ochranu hraníc Frontex personálne aj finančne. V otázke boja proti pašerákom sa bude môcť zasiahnuť proti lodiam, ktoré budú narúšať činnosť líbyjskej pobrežnej stráže.

Lídri takisto našli zhodu na tom, že musia lepšie pracovať s africkými krajinami. Do fondu na podporu Afriky by malo prísť ďalších 500 miliónov eur, premiéri Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska budú spolu hovoriť o tom, že tam pošlú ďalšie peniaze. Ďalšie peniaze by malo dostať za dodržiavanie dohody aj Turecko.

Európe ušiel vlak

Pellegrini priznal, že Európskej únii v súvislosti s Afrikou sčasti ušiel vlak. Svoje projekty v Afrike už dávno rozbehla Čína. „Európska únia sa mohla zaujímať o africký kontinent skôr. Afrika má obrovský potenciál. Myslím si, že v horizonte niekoľkých desiatok rokov môžu niektoré krajiny predbehnúť aj vyspelé krajiny, pretože tie projekty tam začínajú od nuly, a preto v nich budú implementované najnovšie, najmodernejšie technológie a riešenia,“ povedal s tým, že ak chce byť Únia globálnym hráčom, nemôže sa zaoberať len sama sebou.

Premiéri a prezident EÚ dali Komisii právomoc, aby začala rokovať s africkými krajinami o vyloďovacích platformách. To by boli centrá na území Afriky, kde sa posúdi, či ide o utečencov alebo migrantov. Africké krajiny, napríklad Tunisko či Líbya, takého centrá zatiaľ odmietajú.

„To riziko, že to nemusí fungovať tak, ako je napísané v záveroch, tu je. Musíme počítať s tým, že africké krajiny nemusia pristúpiť na dohodu s Európskou komisiou,“ dodal premiér. Takéto centrá však môžu vzniknúť aj na európskej pôde, hovorilo sa najmä o krajinách, ktoré sú v prvej línii. Centrá by boli financované z rozpočtu EÚ, nie tej-ktorej krajiny.

Kto nemá nárok na azyl, musí byť vrátený okamžite

„V noci som na niektorých premiéroch videl, že sa boja, že ak by v ich krajine takéto centrum vybudovali, začali by k nim prúdiť lode,“ prezradil Pellegrini. Tieto centrá by boli ale lepšie kontrolované ako súčasné hotspoty. „Nemôže to fungovať, že prídete, vezmú vám odtlačky, a odídete. Keď o niekom rozhodnú, že nemá nárok na azyl, okamžite bude musieť byť vrátený,“ dodal Pellegrini. Časový rámec vybudovania takýchto centier ešte nie je známy.

Hoci taliansky premiér Giuseppe Conte prišiel na rokovanie odhodlaný vetovať závery, ak lídri nepristúpia na požiadavky Ríma, do záverov sa nedostala zmienka o povinnom rozdeľovaní. Namiesto toho sa hovorí o dobrovoľnej solidarite. V rámci toho Pellegrini svojich kolegov informoval, že sme schopní v Gabčíkove dočasne ubytovať 1 200 azylantov z iných krajín.

Na stole bola aj otázka Dublinu, teda reformy azylového systému. Tu sa však lídri nepohli dopredu. Do textu sa ale dostalo, že v tejto téme bude musieť prísť ku konsenzu, lídri vylúčili väčšinové rozhodovanie.

Ťažké negociácie

„To rokovanie bolo fakt náročné, trvalo desať hodín do pol piatej ráno. Pôvodné dokumenty boli dopĺňané o nové a nové state. Aj ja som sa snažil zmierňovať náladu medzi lídrami. Ako krajiny V4 sme dávali veľký pozor, čo sa v záveroch objaví, boli to ťažké negociácie,“ povedal o atmosfére rokovaní Pellegrini.

Aj keď všetci očakávali, že diskusia o migrácii bude búrlivá, Brusel také dlhé rokovania prekvapili. Téma migrácie je vnútropolitická téma číslo jeden v Taliansku, ale aj v Nemecku v rámci súboja kancelárky Angely Merkelovej s ministrom vnútra sesterskej strany CSU Horstom Seehoferom. Seehofer hovorí o uzatváraní hraníc. Ak by sa tak skutočne stalo, spustilo by to domino efekt v ďalších krajinách. Uzavretím hraníc by reagovalo Taliansko aj Rakúsko.

„Ja si myslím, že tie riziká, ktoré ohrozovali fungovanie Schengenu, sú dnes menšie. Situácia diskusiou a závermi, ktoré sme prijali, sa vrátila k rozumnejšej podobe. Nie je dnes medzi lídrami taký enormný tlak, že nič sa nedeje, ideme prijímať autonómne riešenia, ideme uzatvárať hranice,“ zhodnotil Pellegrini.

Poletí za Macronom

Lídri Európskej únie dosiahli po celonočných rokovaniach na summite v Bruseli prelomovú dohodu o migrácii. Predseda Európskej rady Donald Tusk v piatok skoro ráno na Twitteri uviedol, že dvadsaťosem „lídrov sa dohodlo“ na kompromise v otázke migrácie, ktorá je ústrednou témou ich dvojdňového summitu.

Na základe dohody sa majú posilniť vonkajšie hranice bloku a zvýši sa solidarita medzi členskými štátmi, aby odľahčili krajiny najviac zasiahnuté migráciou, ako sú Grécko či Taliansko. Plán tiež navrhuje zriadenie stredísk pre migrantov v severnej Afrike, ktoré budú posudzovať ich nárok na azyl. Štáty Únie budú môcť centrá pre prijímanie migrantov na svojom území zriaďovať na dobrovoľnej báze.

„Dosiahli sme európske riešenie,“ uviedol po náročných rokovaniach francúzsky prezident Emmanuel Macron. Spokojnosť vyjadrila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá čelila intenzívnemu tlaku na nájdenie kompromisného riešenia nielen na európskej, ale aj na domácej pôde.

Rokovania pokračujú debatou o brexite a eurozóne. Popoludní premiér Pellegrini odletí do Paríža, kde bude v sobotu ráno rokovať s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a podpíše akčný plán medzi Slovenskom a Francúzskom.