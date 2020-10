Nová iniciatíva Community Lab spája ľudí s cieľom znižovať dopady klimatických zmien

Iniciatíva Community Lab má cieľ pomôcť zmierniť dôsledky klimatickej krízy a vybudovať expertnú komunitu zloženú z firiem, aktivistov, pedagógov či výskumníkov v regióne strednej a východnej Európy (CEE). Svojím členom ponúkne platformu na spoluprácu a mimo iného aj účasť na online webinároch zameraných na témy ako je reindustrializácia, energetická efektívnosť či udržateľné potravinové systémy. Členovia majú tiež možnosť získať finančné prostriedky vo výške 40 tisíc eur na zrealizovanie ich nápadov v rámci medzinárodných spoluprác. Do iniciatívy je možné prihlásiť sa do 20. októbra 2020. Community Lab je iniciatíva európskej organizácie EIT Climate-KIC, ktorá má cieľ podporovať vytváranie spoluprác a zavádzanie zelených riešení v rámci EÚ a ďalších partnerov.

Hlavným cieľom novej iniciatívy Community Lab je spojiť kľúčových aktérov, ktorí identifikujú spoločné ciele a pomocou inovatívnych prístupov budú schopní implementovať zmeny, ktoré zmiernia dopady globálneho otepľovania. Jej úlohou je urýchliť systémové zmeny a integráciu zainteresovaných strán v regióne strednej a východnej Európy, podniknúť prvotné kroky a zdieľať vedomosti so subjektmi, ktoré spolupracujú s EIT Climate-KIC. Je to na mieru šité „laboratórium“, ktoré podnecuje zmeny v dôležitých oblastiach spoločnosti.

Iniciatíva Community Lab má tri smery:

Hľadanie nových spôsobov uvažovania a zvýšenie vplyvu v prinášaní inovácií a systematických spôsobov, ktoré zmierňujú klimatické zmeny. Zlepšenie spolupráce a úrovne dôvery – hľadanie riešení, ktoré prepájajú obyvateľov, mimovládne organizácie, firmy a verejné úrady a budujú dôveru a aliancie pre boj s klimatickými zmenami. Prinášanie inovácií do financovania environmentálnych projektov.

Hlavnou myšlienkou projektu je aj podpora hľadania nových riešení a prepájania rôznych oblastí činnosti. „Je naliehavé, aby CEE región začal skúmať nové modely spolupráce, budovať sieť aktérov a zároveň investovať aj do fungujúcich oblastí, ktoré by mohli vyniknúť v medzinárodnom meradle. Samotný Community Lab je však možné vnímať ako experiment – budeme pomocou neho testovať najlepšie spôsoby, ako vytvoriť úspešnú, cieľavedomú komunitu s cieľom zapojiť zainteresované strany, ktoré by s nami za iných okolností nespolupracovali,” vysvetľuje Barbara Jarkiewicz z EIT Climate-KIC.

Do iniciatívy je možné sa zapojiť sa do 20. októbra 2020 prostredníctvom formuláru: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuZi0QQwbBX6sclIYht7feFyvXK5rQ9bWS-TvNmm9m-RMdRQ/viewform

Community Lab je iniciatívou európskej organizácie EIT Climate-KIC, ktorá má cieľ podporovať zavádzanie zelených riešení v rámci EÚ. Partnermi iniciatívy sú: Ashoka Foundation, 4CF Strategic Foresight a Centre for Systems Solutions.

