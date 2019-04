Nová kampaň Lidla vzdáva hold zamestnancom

BRATISLAVA 2. apríla 2019 (WBN/PR) – Diskontný reťazec spúšťa novú kampaň „Za Top zamestnávateľom stoja top ľudia“.

Sú ľudia, ktorí robia všetko pre svojich zákazníkov a firmy, ktoré robia všetko pre svojich zamestnancov. Toto je hlavná myšlienka najnovšej kampane z dielne Lidla, ktorú dopĺňa dôraz na čerstvosť ponúkaných výrobkov. Diskontný reťazec, ktorý sa spomedzi predajcov potravín teší najväčšej obľube Slovákov, je podľa zákazníkov dlhodobo jednotkou v čerstvosti a získal tiež viacero ocenení ako top zamestnávateľ, tak spojil v komunikácii tri hlavné posolstvá. Sú nimi orientácia na zákazníkov, úcta k zamestnancom a záväzok čerstvosti.

V kampani sa ľudia dozvedia kto stojí za čerstvými a kvalitnými výrobkami, ktoré denne nájdu vo svojom Lidli. Vďaka pekárovi, ktorý vstáva o piatej ráno, majú od rána do večera k dispozícii voňavé a chrumkavé pečivo Priamo z pece. Manažér čerstvosti z logistického centra zabezpečuje, aby sa k zákazníkom dostalo len čerstvé a kvalitné ovocie a zelenina. Zamestnanci predajní deň čo deň dopĺňajú tisícky predaných produktov čerstvými. Nákupcovia dohliadajú na to, aby sa na pultoch Lidla nachádzali čerstvé a kvalitné produkty od overených dodávateľov. Za top zamestnávateľom totiž stoja top ľudia.

„Všetko čo robíme, robíme s ľuďmi a pre ľudí. V centre nášho záujmu stojí vždy zákazník, ktorému sa snažíme v maximálnej možnej miere vyhovieť a podľa jeho spätnej väzby skvalitňovať našu ponuku i služby. Zároveň si uvedomujeme, že našim najväčším bohatstvom sú naši zamestnanci. Bez nich by sme nedokázali obslúžiť milióny zákazníkov a zabezpečiť ponuku čerstvého, kvalitného a cenovo výhodného tovaru,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika.

Lidl na Slovensku v 135 predajniach, troch logistických centrách a na centrále zamestnáva viac ako 4000 ľudí. Nárast platov o viac ako o tridsaťpäť percent od jesene 2016, o takmer pätinu vyšší priemerný mesačný plat než je trhový priemer v odvetví na pozíciách predavačiek-pokladníčok a predavačov-pokladníkov, to je realita v spomenutom diskontnom reťazci. Priemerný mesačný plat na spomenutých pozíciách je aktuálne bezmála 900 €. Plný pracovný úväzok v Lidli pritom predstavuje 38,75 hodín týždenne. Lidl je trojnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už päťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Lidl je taktiež najobľúbenejšou značkou Slovákov spomedzi predajcov potravín. Vyplynulo to zo štúdie zákazníckej skúsenosti renomovanej audítorskej spoločnosti KPMG.