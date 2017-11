Nová očná klinika v Poprade prináša do regiónu precíznu diagnostiku aj operácie sivého zákalu

BRATISLAVA, POPRAD 14. novembra 2017 (WBN/PR) – Špičková diagnostika. Inovatívne operačné metódy. Osobný a ľudský prístup k pacientom. Precízna organizácia, termíny bez čakania, súlad medzi modernými technológiami a vysoko ľudskou medicínou. To všetko prináša nová pobočka bratislavskej Očnej kliniky NeoVízia, Očná klinika NeoVízia v Poprade.

BLIŽŠIE K PACIENTOM Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA. „Do bratislavskej NeoVízie k nám roky cestujú pacienti zo všetkých kútov Slovenska. Tým z najvzdialenejších oblastí často zaberie doprava deň. Poprad má strategickú polohu. Vyberali sme ju tak, aby sme špičkovú očnú starostlivosť priniesli čo najbližšie všetkým pacientom z východného Slovenska,“ vyjadril sa primár bratislavskej Očnej kliniky NeoVízia, očný chirurg, ktorý na Slovensko ako prvý priniesol mnohé inovatívne svetové operačné postupy, MUDr. Radovan Piovarči.

POTREBNÉ OPERÁCIE SIVÉHO ZÁKALU. Výber Popradu má logické dôvody. Ročne sa na Slovensku vykoná približne 50.000 operácií sivého zákalu. Podľa nahnivších údajov Slovenskej oftalmologickém spoločnosti sa ich v porovnaní s celoslovenským priemerom vykonáva v prešovskom kraji zo všetkých krajov najmenej (50% v porovnaní so slovenským priemerom). Ročne by mal kraj zaznamenať nárasť o 3000 operácií sivého zákalu. Očná klinika NeoVízia Poprad sa bude okrem komplexnej diagnostiky sústrediť práve preto na operácie sivého zákalu.

PRECÍZNA DIAGNOSTIKA. „Do Popradu prenášame celý model fungovania a rokmi nadobudnuté skúsenosti bratislavskej NeoVízie. Na našej popradskej pobočke majú pacienti k dispozícíí najmodernejšie diagnostické vybavenie. Klinika má dostatočné kapacity postarať sa o všetkých pacientov, ktorí potrebujú akýkoľvek typ očného – preventívneho, kontrolného či špecializovaného vyšetrenia, vrátane diagnostiky ochorení sietnice,“ hovorí vedúca lekárka popradského tímu MUDr. Lucia Sonntag.

OPERÁCIE DIOPTRIÍ PO 50.TKE A ESTETICKÁ CHIRURGIA. Práve pacienti po päťdesiatke, ktorí by sa už natrvalo chceli zbaviť dioptrických okuliarov na čítanie, strednú vzdialenosť a do diaľky pomocou multifokálnych a trifokálnych vnútroočných šošoviek, už nebudú musieť za zákrokom cestovať. Chirurgický tím, ktorý vykonáva najviac, 40% všetkých vykonávaných zákrokov metódou PRELEX na Slovensku, prináša operačnú techniku aj do Popradu. Klinika bude navyše poskytovať aj plastické chirurgické výkony: operácie horných a dolných mihalníc, aplikáciu botulotoxínu a iných výplňových materiálov.

TATRY V ČAKÁRNI. „Klinike sme našli ultramoderné priestory s bezproblémovým parkovaním a výbornou dostupnosťou z každého smeru. Počítame s ďalším rozvojom, v budúcnosti budeme chirurgické výkony ďalej rozširovať,“ prezradil riaditeľ, MUDr. Roman Vanžura. MUDr. Vanžura pôsobil akol lekár vo vedúcich a manažérskych funkciách. Dvanásť rokov viedol divíziu zdravotníckej techniky CARL ZEISS pre Slovensko a Českú republiku.

„Tím našej popradskej kliniky je nadšený z veľkolepých presvetlených priestorov. Sú nádherné. Od prvej chvíle ako pacient otvorí dvere a vstúpi na recepciu, sa cíti úžasne. Pacienti majú k dispozícii dve čakárne. Jedna je orientovaná priamo na Vysoké Tatry. Ak bude musieť pacient chvíľu počkať, čaká v svetlom vzdušnom priestore s nádherným výhľadom na naše veľhory,“ vyjadrila sa vedúca lekárka kliniky, MUDr. Lucia Sonntag.

Očná klinika NeoVize Poprad je súkromné očné pracovisko. Vznikla ako ôsma očná klinika a patrí do siete očných kliník NeoVize Group: NeoVízia Bratislava, NeoVize Brno, NeoVize Český Těšín, DuoVize Praha, Oční centrum Praha, Detské očné centrum Kukátko Praha a Očné centrum Sokolík Trenčín.