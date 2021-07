Nová sezóna Fortuna Ligy opäť začína, titul bude obhajovať Slovan Bratislava

Už takmer tradične sa v druhej polovici júla začína nová sezóna najvyššej futbalovej súťaže. Jej už 29. ročník odštartuje v piatok 23. júla duelom medzi Trenčínom a Zlatými Moravcami.

O deň neskôr Ružomberok privíta Senicu a nováčik z Liptovského Mikuláša v Poprade hostí Slovan Bratislava. V nedeľu kolo dohrajú meraniami síl medzi Michalovcami a Dunajskou Stredou, Žilina privíta Sereď a futbalisti zo Žiaru nad Hronom vycestujú do Trnavy.

Súťažné stretnutia

Titul z ostatných troch sezón Fortuna ligy budú obhajovať futbalisti Slovana Bratislava, ktorí už v novej sezóne 2021/2022 absolvovali tri súťažné stretnutia v prvom a druhom kvalifikačnom kole Ligy majstrov.

Po tri zápasy budú mať za sebou aj kluby Spartak Trnava a MŠK Žilina, ktoré po postupe z 1. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy odohrajú vo štvrtok prvé súboje v 2. kvalifikačnom kole. Hráči Dunajskej Stredy pred tohtosezónnou ligovou premiérou absolvujú vo štvrtok 22. 7. svoj prvý súťažný duel v EKL.

Najúspešnejší klub

Slovan je s jedenástimi titulmi najúspešnejším slovenským klubom v ére samostatnosti, sedem ich získali futbalisti Žiliny. Dvakrát domácu ligu ovládli Košice, Petržalka, Inter Bratislava a Trenčín, raz Ružomberok a Trnava.

„Belasí“ majú v porovnaní s predchádzajúcou sezónou nového kouča, je ním niekdajší kormidelník slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss starší. Do klubu prišiel tesne pred koncom predchádzajúceho ročníka. Jednoznačným cieľom Slovana je opäť obhajoba titulu.

Najkvalitnejší tréner

„Máme najkvalitnejšieho trénera na Slovensku, dobre poskladané mužstvo a spoločne zabojujeme o ďalší ligový titul aj úspech v Európe. Je to však aj o podpore fanúšikov, či už na štadióne, alebo na diaľku. Viem, že je to ťažké v dnešnej dobre, no aj podpora na diaľku nám pomáha a veľa pre nás znamená,“ povedal pred začiatkom sezóny generálny riaditeľ ŠK Slovan Ivan Kmotrík ml.

Trénera pred novým ročníkom okrem Slovana zmenili aj viacerí ďalší účastníci FL – Trenčín (Peter Hlinka), Ružomberok (Peter Struhár), Senica (Pavel Šustr), Michalovce (Miroslav Nemec), Sereď (Juraj Jarábek) a Žiar nad Hronom (Gergely Geri).

Horná polovica tabuľky

Rovnako ako v minulej sezóne aj v ročníku 2021/2022 sa v najvyššej domácej súťaži uskutoční 22 kôl základnej časti s vyvrcholením 27. februára 2022, nasledovať budú nadstavby o titul a o udržanie sa.

Ambíciu dostať sa do „hornej“ šestky má viacero účastníkov Fortuna ligy. Očakáva sa, že v hornej polovici tabuľky by sa mali pohybovať Dunajská Streda, Žilina či Trnava.

Domáce ligové súboje

„Chceme robiť všetko pre to, aby sme prinavrátili športovú úroveň do tohto klubu, ktorá nám za ostatné roky ušla. Chceme si po sezóne povedať, že sme zamiešali kartami a budeme nimi už miešať pravidelne,“ povedal na predsezónnej tlačovej konferencii generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.

Dvaja účastníci súťaže nebudú hrať domáce ligové súboje na vlastnom trávniku, keďže nemajú štadióny vyhovujúce predpisom, Liptovský Mikuláš bude „doma“ v Poprade a hráči Serede našli „azyl“ v Zlatých Moravciach.