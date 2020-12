Nová sezóna NHL nezačne podľa plánu, v základnej časti bude menej zápasov

Pôvodný plán začať novú sezónu NHL 1. januára 2021 je v tejto chvíli nielen ohrozený, ale prakticky neuskutočniteľný. Zdroj televízie TSN tvrdí, že súčasné rozhovory medzi vedením NHL a hráčskej asociácie NHLPA vedú k tomu, že sezóna sa začne približne v polovici januára a v základnej časti odohrajú 56 alebo 52 zápasov.

Tréningové kempy by sa otvorili 10 – 14 dní pred štartom súťažného ročníka, teda krátko po Novom roku.

V hre sú krátkodobé bubliny

Obe zúčastnené strany už zistili, že ak chcú uzavrieť sezónu do začiatku júla, nemajú šancu odohrať ani 60 zápasov v základnej časti. Päťdesiatšesť zápasov by sa však do plánu malo vtesnať, a to vo dvoch novoutvorených kanadských divíziách po sedem a vo dvoch amerických po osem tímov.

V hre sú aj tzv. krátkodobé bubliny, v ktorých by mužstvá nastúpili proti sebe viackrát v krátkom čase a potom by sa v nich prestriedali. Bolo by to niečo na spôsob improvizovaného play-off z uplynulej sezóny, keď sa o víťazovi Stanley Cupu rozhodovalo len vo dvoch dejiskách Toronte a Edmontone a navyše bez divákov.

„Chceme časovo čo najlepšie preklenúť sezónu 2021 tak, aby sme sa v tej nasledujúcej dostali už do normálu. Urobíme všetko preto, aby sa nám to podarilo,“ uviedol komisár NHL Gary Bettman

Neotvárajú kolektívnu zmluvu

Skúsený manažér Bettman si uvedomuje, že čím menej zápasov sa v sezóne 2020/2021 odohrá, tým väčšie finančné straty čakajú na účastníkov profiligy. Preto v predchádzajúcich dňoch vyzval hráčov, aby rátali s doplatením ušlého zisku majiteľom klubov.

Inými slovami výpadok príjmov z predaja vstupeniek by sa mal premietnuť do dočasného zníženia platov. Bettman v prejave na paneli Sports Business Journal zdôraznil, že NHL sa nepokúša znovuotvoriť kolektívnu zmluvu päť mesiacov po jej predĺžení. Namiesto toho fiškálna realita uprostred pandémie koronavírusu znamená, že tradičné rozdelenie výnosov medzi vlastníkov a aktérov 50 na 50 minimálne v blízkej budúcnosti nebude možné.

Keďže nové prípady koronavírusu v Severnej Amerike naďalej raketovo stúpajú, v jednotlivých regiónoch USA a Kanady pribúdajú aj nové reštrikčné opatrenia a ekonomické problémy. V tejto neprehľadnej situácii je takmer nemožné prijať rozhodnutie s dlhodobejšou vyhliadkou na úspech. Pozorovatelia sa však zhodujú, že aktuálny stav rokovaní smeruje k tomu, že najbližšia sezóna NHL sa určite odohrá. Aj keď opäť vo výrazne pozmenenom formáte.