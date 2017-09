Nová sezóna Tipsport ligy prinesie viaceré novinky, titul obhajuje Banská Bystrica

BRATISLAVA 8. septembra (WebNoviny.sk) – Najvyššia slovenská hokejová súťaž Tipsport liga vstúpi v piatok 8. septembra do jubilejnej 25. sezóny v rámci samostatnosti. Ponúka aj niekoľko noviniek. Rovnako ako v predchádzajúcich dvoch sezónach sa v 1. kole stretne majster s vicemajstrom. Tentokrát majstrovská Banská Bystrica privíta striebornú Nitru (17.30 h).

„Barani“ majú oproti mužstvu spod Zobora mierny náskok, keďže účinkujú v skupinovej fáze Ligy majstrov. Bystričanom sa v elitnej súťaži európskych klubov zatiaľ nedarí. Najprv zavítali na ľad súperov do Wolfsburgu a Salzburgu, kde prehrali (3:4 a 0:5). Potom sa predstavili doma a dokázali si ukoristiť aspoň jedno víťazstvo.

Po prehre s nemeckým majstrom Grizzlys Wolfsburg 0:1 vyhrali nad rakúskym EC Red Bull 5:3, takže do tabuľky A-skupiny súťaže európskych šampiónov si napokon pripísali prvé tri body.

Majster výrazne obmenil káder

Úradujúci majstri Slovenska sa však už plne sústredia na začiatok domácej súťaže, kde budú premiérovo obhajovať titul.

„Už sa nevieme dočkať. U nás sa to stáva tradíciou, že posledné tri roky hráme na úvod sezóny práve s Nitrou. Ja som len rád, že po stretnutiach v Lige majstrov ďalej pokračujeme v ťažkých zápasoch. Chceme nastúpiť na každý duel čo najlepšie pripravení a uhrať čo najlepší výsledok. Teraz sa sústredíme iba na domácu súťaž. Výrazne sme obmenili káder, čo po takom prenikavom úspechu býva absolútne normálne. Snažíme sa zapracovať do mužstva nových hráčov. Odišlo až pätnásť hokejistov, namiesto nich prišli ďalší, ktorí sú hladní po víťazstvách. My sa nemôžeme uspokojiť, že sme mali dobrú sezónu. Je na nás tréneroch i hráčoch zdvihnúť latku vyššie. Ďalšie tímy takisto nespia. Myslím si, že liga bude v tejto sezóne veľmi vyrovnaná. Nahor môže vyskočiť ktokoľvek,“ vyjadril sa pre web bystricoviny.sk tréner Bystričanov Vladimír Országh.

U „baranov“ sa ciele z minulej sezóny nemenia. V klube túžia po úspešnej obhajobe, napriek tomu, že z tímu odišlo až 15 hráčov. Medzi nimi boli významné mená z uplynulého ročníka ako brankár Jason Bacashihua, obrancovia Matthew Maione a Mislav Rosandič a útočníci Tomáš Zigo, Tomáš Matoušek, Petr Kafka, Brock Higgs i Jordan Hickmott. Novou tvárou v bránkovisku je Čech Jan Lukáš.

„Očakávam, že sa dostaneme opäť do finále a urobíme znovu titul. Ale nie, ťažko povedať čo bude. Slovenská liga je dosť podobná tej českej, takže verím, že mužstvu výraznejšie pomôžem. Mojou prácou bude zastaviť puk na ceste do bránky a pomôcť tímu k víťazstvám. To chcem a budem robiť. Uvidíme ako to pôjde,“ povedal 24-ročný rodák z Olomouca Lukáš pre bystricoviny.sk . Prednosť v bránke však zrejme dostane Fín Teemu Lassila, ktorý sa v roku 2011 tešil s národným mužstvom v Bratislave z titulu majstra sveta.

V Košiciach vysoké ciele

Ďalšími kandidátmi na celkové víťazstvo budú vicemajster z Nitry a tiež jeden z najúspešnejších klubov histórie extraligy Košice. „Oceliari“ minulú sezónu prekvapivo skončili už vo štvrťfinále play-off, kde podľahli Martinčanom 2:4 na zápasy. Tím však pred ďalším ročníkom prešiel výraznými zmenami.

Z bronzovej Žiliny prišiel na východ tréner Milan Jančuška. So sebou stiahol aj najproduktívnejšieho hráča Mareka Hovorku, ktorý v družstve spod Dubňa zastával funkciu kapitána a mal najväčšiu zásluhu na tom, že „vlci“ dosiahli druhý najväčší klubový úspech v podobe bronzových medailí. Oproti minulým rokom stavili v klube aj na väčší počet hráčov zo zahraničia, prvýkrát aj zámoria.

Výraznou posilou by mal byť Američan Blake Kessel, brat slávnejšieho Phila, víťaza Stanleyho pohára s Pittsburghom Penguins. V 1. kole Košice narazia na nováčika z Detvy. „Máme smelé a ambiciózne ciele – minimálne chceme byť vo finále. Chceme tiež vrátiť ľuďom chuť na hokej, nalákať ich na naše zápasy do Steel arény,“ uviedol ešte na májovej TB nový šéf HC Košice Július Lang.

Detva namiesto Martina

Novým tímom na tipsportligovej mape je HC 07 Orin Detva, ktorý licenciu na účasť v najvyššej súťaži získal na úkor MHC Martin. V Turci sa nedokázali vyrovnať s finančnými problémami. Podľa informácii denníka Šport sa dlhodobý účtovný dlh klubu vyšplhal za 15 rokov na 650 000 eur.

V TL 2017/2018 sa predstaví 10 klubov, obhajcom titulu je Banská Bystrica. Do play-off postúpi osem mužstiev, o zotrvanie, resp. postup z I. ligy, sa tak ako v minulom ročníku bude bojovať v play-out. Oproti minulosti uvidia fanúšikovia v lige oveľa viac hráčov zo zahraničia.

Zámorské posily sa neobjavujú už len na súpiskách Trenčína a Liptovského Mikuláša. V lige by sa malo predstaviť 25 hráčov z Kanady a USA, 17 Čechov, 5 Rusov a po dvoch Švédoch a Fínoch. Svoje zastúpenie bude mať aj lotyšský, francúzsky, maďarský, slovinský či bieloruský hokej.

Jančuška na prahu sedemstovky

Jubilejný 1000. zápas čaká v nadchádzajúcej sezóne na MsHK Doxxbet Žilina (zatiaľ 980) a neskôr MHk 32 Liptovský Mikuláš (940).

Arne Kroták z Popradu sa predstaví vo svojej 24. extraligovej sezóne, ktorá by mala byť jeho poslednou v kariére. Bude v nej naďalej posúvať historické maximá v počte odohraných zápasov (1252), gólov (519), asistencií (618) aj kanadských bodov (1137). Jeho kolega z obrany Štefan Fabian sa stane len 4. hráčom v histórii extraligy s tisícim štartom.

Historicky prvým trénerom, ktorý odkoučuje 700. stretnutie v extralige, sa čoskoro stane Milan Jančuška. K míľniku mu chýba 8 zápasov. V pozícii trénera Košíc by mal dosiahnuť aj 1. priečku v historických tabuľkách v počte víťazstiev. Doterajší líder Antonín Stavjaňa má na konte 363 triumfov, Jančuška o 28 menej.

Dvaja hlavní rozhodcovia

Prvá novinka ligovej sezóny 2017/208 sa týka rozhodcov. Oproti uplynulým ročníkom budú stretnutia Tipsport ligy pod taktovkou dvoch hlavných arbitrov už od jej začiatku.

Vedenie súťaže takisto dohodlo spoluprácu s rakúskou EBEL ligou, v rámci ktorej budú na výmenu prichádzať jej rozhodcovia a slovenskí zas odídu pískať stretnutia do zahraničia. V záujme zatraktívnenia a stransparentnenia zápasov sa mení systém videorozhodcu vďaka čomu budú štatistické údaje presnejšie.

„Táto sezóna bude opäť o niečo dynamickejšia, zaujímavejšia a verím, že aj divácky viac atraktívna. V spolupráci so SZĽH prinesieme v tomto ročníku aj nové štatistiky ako je icetime či vhadzovanie a pozícia streľby, ktoré budú tiež dostupné v rámci mobilnej aplikácie. Po vzore NHL prichádzame aj s tzv. coach challenge,“ povedal Richard Lintner, riaditeľ Tipsport ligy. Videorozhodcovia budú takisto kontrolovať strelcov gólov a jeho asistentov.

Coach challenge aj fantasy liga

Coach challenge spočíva v tom, že si tréner mužstva pri spornej situácii môže vyžiadať prezretie záznamu. Oproti NHL sa však v slovenskej lige budú posudzovať len kontroverzné momenty z bránkoviska. Aj z tohto dôvodu museli prejsť kamerové systémy klubov modernizáciou.

Použitie coach challenge má svoje pravidlá. Ak ho tím použije a záznam potvrdí, že rozhodcovia mali pravdu, mužstvo automaticky stráca možnosť jej ďalšieho využitia. Navyše prichádza aj o oddychový čas. V prípade, že záznam ukáže pochybenie rozhodcov, družstvu zostáva možnosť použitia Coach challenge. Ak si tréner vezme oddychový čas, tak už nemôže využiť túto technologickú novinku.

Ďalšou zásadnou novinkou je fantasy liga, ktorá bude fungovať takisto prostredníctvom aplikácie Tipsport ligy. Všetci hokejoví fanúšikovia si môžu vďaka nej otestovať hokejové vedomosti.

„Stačí, aby sa fanúšik zaregistroval a za virtuálny 1 milión eur nakúpil troch útočníkov, dvoch obrancov a jedného brankár, ktorí na základe reálnych výsledkov v zápasoch získajú body. Hráči aplikácie budú každý týždeň vyhodnocovaní. Na základe toho bude určené poradie o najväčšieho odborníka na domáci hokej. Traja najlepší získajú každý týždeň hodnotné ceny,“ vysvetlil Lintner.

Medzinárodný formát Zápasu hviezd

V tejto sezóne sa fanúšikovia môžu tešiť aj na prvý ročník medzinárodného turnaja o Vyšehradský pohár, v ktorej participujú štyri slovenské tipsportligové kluby – HK Nitra, MsHK Doxxbet Žilina, HK Poprad a HC Nové Zámky. Maďarskú stranu zastupujú DVTK Miškovec, MAC Budapešť, UTE Budapešť a Fehérvár AV19.

„Vyšehradský pohár vnímame ako platformu na zlepšenie medzinárodnej spolupráce slovenských klubov, výmeny skúsenosti a športovej konfrontácie. O víťazovi rozhodne januárové finále. Veríme, že bude zo Slovenska,“ dodal Lintner.

Výraznou novinkou a zároveň raritou bude tohtosezónny formát Zápasu hviezd. Lintner v spolupráci s kolegami z českej extraligy, nemeckej DEL a rakúskej EBEL plánujú vo februári v Bratislave usporiadať medzinárodnú konfrontáciu All star výberov z každej spomenutej súťaže. Viac informácii médiám poskytne až budúci týždeň.

Z marketingové hľadiska sa novým partnerom Tipsport ligy stala spoločnosť Kaufland, ktorá už spolupracuje aj s reprezentačným mužstvom. Práve podľa tejto spoločnosti sa bude volať vyraďovacia časť súťaže – Kaufland play-off Tipsport ligy.

V 54-kolovej základnej časti súťaži sa uplatní tak ako v NHL či vo Švédsku populárny formát predĺženia troch proti trom. Hracie dni budú piatky, stredy a nedele (vtedy aj s televíznym prenosom RTVS, pozn. SITA). Po novom budú môcť fanúšikovia sledovať stretnutia Tipsport ligy aj prostredníctvom televízie 213, ktorá odvysiela vybraný zápas piatkových a mimoriadnych kôl.

Tipsport liga 2017/2018

program 1. kola základnej časti – piatok 8. septembra:

HC ‘05 iClinic Banská Bystrica – HK Nitra (17.30), MsHK Doxxbet Žilina – HK Poprad (18.00), HK Dukla Trenčín – MHk 32 Liptovský Mikuláš (18.00), HC Košice – HC 07 Orin Detva (18.30), HC Nové Zámky – HKM Zvolen (18.30)