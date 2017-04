Nová strana Beblavého a Mihála bude konkurovať SaS, myslí si analytik

BRATISLAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) – Analytik Ján Baránek nie je si istý, že nová strana Miroslava Beblavého a Jozefa Mihála je to, čo verejnosť očakávala. Ako povedal Baránek v stredu pre agentúru SITA, ani jeden z nich nie je nové tvár v politike. Pre Beblavého to dokonca nebude ani prvá, ani druhá strana. „Je to veľký otáznik. Uvidíme však, kto tam bude ďalší,“ povedal.

Baránek si myslí, že nová strana Beblavého a Mihála bude orientovaná liberálne. „Bude teda konkurovať SaS. Priestor, ktorý však obsadzuje SaS, nie je až taký veľký. Ak teda bude trvať na liberálnej agende, veľa voličov pre nich nevidím,“ konštatoval Baránek, podľa ktorého ak chce dvojica politikov osloviť širší okruh voličov, musela by mať ich strana aj konzervatívnejšie smerovanie, čo sa mu nezdá, že by sa chceli takto uberať.

Slovenský volič dnes podľa Baránka hľadá vizionára, ktorý povie, čo spraviť s krajinou za štyri roky. „Zatiaľ takého nemáme, preto aj Robert Fico je dnes stále silný. Vizionár by mal povedať, čo bude so Slovenskom v dvojkoľajnej Európe. Ale možno táto nová strana niekoho takého vygeneruje,“ dodal Baránek s tým, že Slovensko čaká niekoho, kto bude mať agendu sociálne slabej väčšiny, a nie menšín.

Miroslav Beblavý, Jozef Mihál a päť ďalších nezaradených poslancov zakladajú novú politickú stranu. Informuje o tom Denník N s tým, že nezaradení poslanci chcú stranu založiť do roka, meno ešte nemajú, majú už však ďalších podporovateľov. Nezaradení poslanci nechcú čakať na ľudí z iniciatívy Progresívne Slovensko. Ako prvý o projekte ešte v marci informoval portál Webnoviny.sk.