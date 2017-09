Na Slovensku nie je funkčný politický systém, tvrdí Danko

BRATISLAVA 3. septembra (WebNoviny.sk) – Revolucionárske názory typu absolútnej zmeny ústavy nie sú namieste. Žijeme v parlamentnej demokracii a máme oveľa viac problémov, a to je to, že je v parlamente už len jediná strana, ktorá hlasovala za Ústavu Slovenskej republiky, a tou je Slovenská národná strana (SNS).

Nefunkčný politický systém

V nedeľnom špeciálnom vydaní relácie RTVS O 5 minút 12, ktoré bolo venované 25. výročiu prijatia ústavy, to povedal predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko. Podľa Danka na Slovensku nie je funkčný politický systém, preto často hovorí o zmene politických strán a tento zákon dokonca považuje za kľúčový zákon jesene.

Podľa predsedu parlamentu ústava ukázala za 25 rokov svoju životaschopnosť. „Nemyslím si, že by ústava bola trhacím kalendárom. Myslím si, že k nej pristupujeme dôstojne. Ukázali sme svoju jednotu i pri riešení amnestií,“ uviedol Danko. Fakt, že ústava bola novelizovaná už sedemnásťkrát Danko vysvetľuje i tým, že v poslednom období treba do dokumentu dostať „ochranu vo vzťahu k veciam, v ktorých Európska únia vnáša do nášho právneho poriadku určité nejasnosti.

Novela nosenia zbraní

“ Danko pripomenul novelu ústavy z dielne SNS o ochrane pôdy a dodal, že sa pripravuje taká istá novela o práve nosenia zbraní. „Ústava je jediný dokument, do ktorého vieme dostať ochranu práv slobôd, v ktorých sa cítime slabo a nekomfortne vo vzťahu k Európskej únii,“ povedal Danko a vysvetlil, že ak právo nosenia zbraní nedostaneme do ústavy, môže sa európska legislatíva dotknúť napríklad poľovníkov.

Andrej Danko rozhodne vylúčil možnosť, že by 1. september nemusel byť štátnym sviatkom, ako to pred pár rokmi naznačoval predseda NR SR Pavol Paška (Smer-SD). „Sme mladý národ a máme krátko svoju štátnosť. Vždy, keď som v zahraničí, každý národ sa pýši tým, kedy mal prvýkrát prijatú ústavu. Myslím si, že ústava ako základný zákon fungovania štátu je znakom svojbytnosti vlastenectva a fungovania štátu,“ povedal Danko a pripomenul, že si treba brať príklad z vyspelých demokracií.

Podpora rodiny

„Buďme radi, že máme svoj štát, že máme svoju vlasť. Máme ju krátko a vo veľa veciach si ju nevieme vážiť. Nemyslím si, že ak je niečo raz štátnym sviatkom, a tobôž takýto deň, nie sú takéto úvahy na mieste,“ uviedol Danko.

Jedna z noviel ústavy sa týkala ochrany rodín a definovala manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Andrej Danko povedal, že si uvedomuje problémy, ktoré slovenské rodiny trápia. „Musíme robiť všetko pre to, aby sme podporovali celistvosť rodiny. Je vážnym problémom tejto doby, že mnoho partnerov musí odchádzať za prácou a vznikajú vážne rodinné situácie. Preto aj jedna z mojich iniciatív bude vznik Rady vlády pre rodinu, ktorá sa bude zameriavať na podporné mechanizmy,“ uviedol Danko a povedal, že to nebude iba symbolické gesto.