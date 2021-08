Nová vláda by sa podľa sociológa skladala zložito, za vzostupom Smeru a SaS v prieskume je komunikačná aktivita

Za poklesom opozičnej strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) a za vzostupom Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a vládnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) vidí sociológ Václav Hřích z agentúry AKO stav komunikačnej aktivity týchto politických subjektov. Z výsledkov augustového prieskumu AKO tiež vyplynulo, že prípadná nová vláda by sa skladala komplikovane.

„Povedal by som, že je to o komunikačnej aktivite. Hlas-SD komunikuje málo. Ako keby si dal letnú pauzu. Je to teda dané tým, kto je komunikačne usilovnejší a prítomný v mediálnom svete,“ zhodnotil stav popularity strán pre agentúru SITA Hřích. Podľa neho je zrejmé, že Hlas-SD po drobných krokoch klesá a naopak, po drobných krokoch stúpajú Smer-SD a SaS.

Vidno vzostup Smer-u

Podľa prieskumu AKO by Hlas-SD získal najvyššiu podporu zo všetkých strán a volilo by ho 19,5 percenta opýtaných. Druhou v poradí bola SaS so ziskom 14,7 percenta a tretí Smer-SD by volilo 11,3 percenta opýtaných.

V porovnaní s prieskumom AKO z februára tohto roka vidno vzostup Smeru-SD a pokles Hlasu-SD. Vo februári mal Hlas-SD Petra Pellegriniho podporu 25 percent opýtaných a v parlamente by obsadil 47 poslaneckých kresiel. Smer-SD by v tom čase volilo 8,5 percenta respondentov a získal by 16 mandátov.

Vláda by sa skladala zložito