Nová Vlárska Kramáre už v predaji

BRATISLAVA 19. septembra 2017 (WBN/PR) – Spoločnosť J&T REAL ESTATE spúšťa predaj ďalšieho rezidenčného projektu a opäť na skvelej adrese. Na obľúbených bratislavských Kramároch vyrastú dva nízkopodlažné bytové domy s 82 bytmi. Projekt je ideálnou voľbou pre ľudí, ktorí uprednostňujú súkromie a rodinnú atmosféru. Najmenších obyvateľov poteší detské ihrisko a zeleň priamo pri dome.

Budúci majitelia majú možnosť výberu od dvojizbových až po veľkorysé štvorizbové byty. Pekný výhľad, nielen z najvyšších podlaží, umocnia priestranné balkóny a terasy. K dispozícii sú aj dva bezbariérové byty na prízemí. Ceny bytov sa pohybujú od 125.640 eur vrátane DPH za dvojizbový byt, 170.040 eur vrátane DPH za trojizbový až po štvorizbové penthousy s terasami a výhľadom za 355.800 eur vrátane DPH. Parkovacie miesto je možné kúpiť od 8.400 eur vrátane DPH. Súčasťou ceny je kvalitné štandardné vybavenie a pivničná kobka. Domy sú vybavené solárnymi panelmi, ktoré zabezpečia k prírode šetrnejšiu výrobu teplej úžitkovej vody.

Les je najlepší sused

Projekt Nová Vlárska Kramáre sa nachádza v ideálnej lokalite pri lese a pritom iba pár minút autom od bratislavského centra. Vhodný je pre aktívnych ľudí, milovníkov prírody, športu i rodiny s deťmi.

„Na výbere lokality si vždy dávame záležať, lebo patrí k hlavným benefitom našich projektov. Nová Vlárska sa nachádza na výbornom mieste neďaleko Železnej studničky, Kamzíka či Horského parku. Výhodou je aj dostupnosť zastávok mestskej hromadnej dopravy. Služby, školy, škôlky, nemocnica či lekáreň sú ďalšie plusy, ktoré uspokoja potreby všetkých vekových kategórií. Mysleli sme však aj na efektívne dispozície bytov, ktoré sú pre našich klientov dôležité,“ konštatuje výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE Pavel Pelikán.

Začiatok výstavby je plánovaný na koniec roka 2017 a prví obyvatelia sa budú môcť nasťahovať do svojich domovov v lete 2019.

Záujemcovia o bývanie môžu navštíviť showroom na Pribinovej ulici č. 19, kde je k dispozícii aj 3D model projektu. Kompletná ponuka bytov, pôdorysy, cenník a kontakty sú zverejnené na internetovej stránke www.novavlarska.sk.

J&T REAL ESTATE spolupracuje na projekte Nová Vlárska s najväčším realitným fondom na Slovensku NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a.s., ktorého čistá hodnota majetku presahuje 680 miliónov eur. Realitný fond patrí do portfólia PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a.s.

J&T REAL ESTATE na trhu už viac ako 20 rokov

Spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., založená v roku 1996, patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov naprieč všetkými segmentmi realitného trhu si zároveň vybudovala pevnú pozíciu v konkurencii najvýznamnejších developerov v strednej Európe. Portfólio aktivít J&T REAL ESTATE, a. s., zahŕňa realizáciu kancelárskych, rezidenčných, hotelových, ale aj priemyselných projektov. Medzi významné skúsenosti patria tiež zákazky v oblasti rozvoja cestovného ruchu vrátane výstavby lyžiarskych areálov. Svoje pole pôsobnosti rozvíja J&T REAL ESTATE, a. s., aj na východoeurópskych realitných trhoch, a to najmä v Ruskej federácii. Pobočky spoločnosti sú aktívne v Bratislave, Prahe a v Moskve.

Najvýznamnejšie projekty J&T REAL ESTATE:

River Park (Bratislava), Panorama City (Bratislava), Zuckermandel (Bratislava), Kadashevskaya Naberezhnaya (Moskva), Rezidencie Karloveské Rameno (Bratislava), Zelené Terasy Devín (Bratislava), Rezidencie Jeseniova (Praha), Rezidencie Kampa (Praha), Westend Square (Bratislava), Westend Gate (Bratislava), Prosek Point (Praha), Grandhotel Kempinski High Tatras (Štrbské pleso), Kempinski Grand Hotel River Park (Bratislava), Hotel Baltchug Kempinski Moscow (Moskva), Logistický park PSA Peugeot Citroën (Trnava), Logistický park Volkswagen DNV (Bratislava).

www.jtre.sk

www.novavlarska.sk