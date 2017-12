Nová županka Jurinová chce, aby Žilinský samosprávny kraj bol jednotkou na Slovensku

Vstup do galérie TU!

BYTČA 4. decembra (WebNoviny.sk) – Nová predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová (OĽaNO – SaS – KDH – NOVA – OKS) chce kraj viesť progresívne a bez obáv prijímať nové veci.

„Ceremoniál je ukončený, nastáva realita. Je na nás, ako budeme ďalej pracovať. Počas kampane som bola veľmi hrdá, že sa nám koalíciu, ktorá sa nerodila ľahko, podarilo dostatočne stmeliť, že ukázali sme, že vieme zabrať aj spoločne. A veľmi budem dúfať, že už nielen v rámci našej predvolebnej, ale aj povolebnej a širšej koalície aj s minimálne nezávislými poslancami budeme vedieť robiť na to, aby Žilinský samosprávny kraj bol jednotkou na Slovensku,“ povedala Jurinová na brífingu po slávnostnom ustanovujúcom zastupiteľstve v Sobášnom paláci v Bytči.

Nová županka verí v naplnení cieľov

Odchádzajúcemu županovi Jurajovi Blanárovi (Smer-SD) poďakovala za všetko dobré, čo urobil za 12 rokov svojho pôsobenia na čele Žilinského samosprávneho kraja.

„Dobré veci budeme rozvíjať a mnohé nové veci určite budeme robiť sami z vlastnej iniciatívny. Chcem, aby sme viedli župu progresívne, aby sme prijímali a robili nové veci bez toho, aby sme sa ich báli. Aby sa veci hýbali dobre, rýchlo, aby každý jeden občan cítil na svojom živote, že Žilinský kraj robí pre neho maximum. A verím, že tých šikovných ľudí v našej župe je naozaj toľko, že všetky naše ciele aj spolu s nimi naplníme,“ dodala Jurinová.

Doterajší žilinský župan Juraj Blanár povedal, že celých 12 rokov sa snažil robiť pre Žilinský kraj maximum. „Keď sa pozriem spätne, tak som rád, že mnohé veci sa nám podarilo urobiť. A preukázať, že samospráva dokáže robiť veľa vecí pre občana tak, že to nemusí byť hneď služba, ktorá by mala byť poskytovaná len súkromnými majiteľmi,“ povedal Blanár po odovzdaní funkcie predsedu Žilinského samosprávneho kraja.

Nemocnice s vyrovnaným hospodárením

Zdôraznil, že Žilinský kraj si ako jediný dokázal udržať všetky štyri regionálne nemocnice. „Dnes sú to nemocnice s vyrovnaným hospodárením, majú vybudované urgentné príjmy, sú vybavené najmodernejšou technikou a poskytujú podľa môjho názoru kvalitnú zdravotnú službu pre všetkých obyvateľov,“ dodal Blanár.

V oblasti stredného školstva vyzdvihol líderskú pozíciu v duálnom vzdelávaní. „V sociálnej oblasti sme boli poskytovateľom najväčšieho počtu sociálnych služieb vlastnými silami. V doprave sme dokázali zabrániť privatizácii, ktorá už bola pripravená pri mojom nástupe. Dnes už je to história, do ktorej sme vložili veľa energie a môžem povedať, že s hrdosťou sa pozerám na to obdobie,“ povedal Juraj Blanár.