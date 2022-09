Nováčik Fortuna ligy z Podbrezovej sa drží skvelo, je stále bez prehry a zo Žiliny si odniesol tri body

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová neokúsili chuť prehry ani v deviatom zápase sezóny 2022/2023 v najvyššej slovenskej súťaži, na pôde MŠK Žilina zaznamenali štvrté víťazstvo vďaka presnému zásahu mladého útočníka Andyho Masaryka z nadstaveného času.

„Šošoni“ hrali pritom už od 25. minúty v oslabení po vylúčení kapitána Tomáša Nemčíka. Hostí podržal brankár Richard Ludha, ktorý tesne pred jediným gólom duelu vychytal v čistej šanci bývalého spoluhráča Rolanda Galčíka.

Tréner nebol až tak spokojný

„Celá tá situácia bola zvláštna. Zrazili sa dvaja naši hráči a zrazu bol Galo sám predo mnou. Som rád, že som chlapcom pomohol a nakoniec sme ten gól dali my. Rolo si to hodil do stredu a zakončoval na prvú žrď. Trafil mi ľavú ruku, našťastie pre mňa to dopadlo dobre,“ uviedol na klubovom webe Ludha, ktorý si pripísal tretie čisté konto v ročníku.

Masaryk sa stal vo veku 17 rokov, 4 mesiace a 26 dní najmladším strelcom Podbrezovej vo Fortuna lige.

„Je to neopísateľný pocit. Som šťastný, že to takto dopadlo a že som strelil gól. Veľký bonus k tomu všetkému je, že to bol rozhodujúci zásah a zaistil nám tri body z ihriska silného súpera. Tréner mi povedal, aby som dal gól a dal som ho, takže som splnil jeho pokyny. Je to najdôležitejší gól mojej kariéry,“ povedal mladý útočník, ku ktorému sa v 91. minúte dostala odrazená lopta v šestnástke po zaváhaní domáceho gólmana.

Hlavný tréner Podbrezovej Roman Skuhravý nebol s výkonom svojich zverencov úplne spokojný: „Považujem to za šťastné víťazstvo. Som spokojný s tým, ako sme hrali do vylúčenia, potom prišla sterilita. Vážime si, že sme tu zvíťazili, ale v druhom polčase sme hrali veľmi pomaly. Videl som na hráčoch trošičku frustrácie, že nám to nejde. Chýbala nám trpezlivosť, potom robíte chyby. Súper hrozil z protiútokov. Keby sme dostali od Galčíka na 0:1, nemohli by sme sa čudovať.“

Lepší je len Slovan

Úradujúci víťaz II. ligy má po deviatich dueloch sezóny na konte 17 bodov, o dva menej ako vedúci Slovan Bratislava v neúplnej tabuľke.

Žilinský kormidelník Jaroslav Hynek nepriamo vyjadril nespokojnosť s výkonom rozhodcov, no pri hodnotení sa zameral na hru svojho tímu: „Zvládali sme to prakticky aj o jedného hráča menej až do nadstaveného času, keď sme trochu podcenili jednu situáciu. Zápas sme mohli doviesť minimálne do remízového výsledku, lebo aj s 10 hráčmi sme mali väčšie šance. Dá sa povedať, že som nespokojný s tým, že sme nestrelili gól. Každopádne, mužstvo odviedlo kvalitnú prácu a ukázalo, že žilinskí mladíci sa nenechajú otĺkať. Tím predviedol srdnatý výkon,“ uviedol na webe MŠK Žilina, ktorý je s 12 bodmi zatiaľ na 5. mieste tabuľky.