Nováčik NHL suspendoval Rusa Šipačova, odmietol nastúpiť na farme

LAS VEGAS 30. októbra (WebNoviny.sk) – Vedenie hokejového tímu Vegas Golden Knights oficiálne suspendovalo ruského útočníka Vadima Šipačova, pretože odmietol nastúpiť za Chicago Wolves v nižšej súťaži AHL.

Rodák z Čerepovca sa síce pripojil k záložnému tímu „zlatých rytierov“ a trénoval v Chicagu, no nehral v sobotňajšom zápase proti Milwaukee Admirals (2:1). Podľa televízie Sportsnet Šipačov farmu opäť opustil a vrátil sa do Las Vegas, aby bol so svojou rodinou.

Tridsaťročný hokejista prešiel do Severnej Ameriky pred aktuálnou sezónou, predtým pôsobil v KHL. Sezónu odštartoval na farme, v prvom tíme Golden Knights odohral tri stretnutia a strelil jeden gól. Po tom, čo ho vedenie organizácie opätovne preradilo do AHL dostal jeho agent Petr Svoboda voľnú ruku hľadať pre Šipačova nový klub prostredníctvom výmeny.