Novak Djokovič prezradil tajomstvo návratu skvelej formy, pomohla mu aj manželka

BELEHRAD 1. októbra (WebNoviny.sk) – Srbský tenista Novak Djokovič prežíva vynikajúcu druhú polovicu sezóny a vracia sa späť k výsledkom z obdobia, keď bol na vrchole svetového rebríčka. Od júna do septembra sa predstavil na piatich turnajoch, z ktorých tri vyhral a do zbierky pridal grandslamové triumfy vo Wimbledone a na US Open. Počas tréningu v Belehrade novinárom prezradil, čo stálo za zlepšením jeho výsledkov.

„Po výlete do prírody s manželkou sa všetko dalo dokopy. Prišlo finále v Londýne a tituly vo Wimbledone, v Cincinnati a na US Open. Kto by si v máji pomyslel, že by som mohol byť na tejto pozícii,“ cituje agentúra AP držiteľa 14 grandslamových prvenstiev.

Úvodných päť mesiacov kalendárneho roka pritom 31-ročnému rodákovi zo srbskej metropoly nevyšlo vôbec podľa predstáv. Náznaky zlepšenia priniesli až semifinále na podujatí ATP World Tour Masters 1000 v Ríme a štvrťfinále na French Open.

Po prechode na trávu však Djokovič našiel správny herný rytmus a začal zbierať víťazstvá. Z ostatných 28 súťažných vystúpení ovládol až 26 a prehral iba vo finále podujatia ATP 500 v Londýne a v treťom kole na „tisícke“ v Toronte. V rámci úspešného ťaženia zdvihol nad hlavu dve grandslamové trofeje. „US Open bol pre mňa po fyzickej aj mentálnej stránke jeden z najťažších Grand Slamov v kariére. Ak vyhráte turnaj tejto úrovne, je to ako lezenie na Mount Everest. Potrebujete prestávku na dobitie batérií,“ dodal momentálne tretí muž rebríčka ATP.