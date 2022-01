Novak Djokovič pristál v Dubaji. Do Austrálie by sa mohol vrátiť skôr ako o tri roky, tvrdí premiér

Srbský tenista Novak Djokovič by možno nemusel čakať na návrat do Austrálie až tri roky. Je síce pravda, že podľa austrálskych imigračných zákonov nemôže 34-ročný Belehradčan dostať vízum najbližšie tri roky, ale existuje výnimka. Austrálsky premiér Scott Morrison povedal, že za „správnych okolností“ by mu mohol byť povolený vstup do krajiny aj skôr.

„Zákaz trvá na obdobie troch rokov, ale je tu aj možnosť, aby sa vrátili za správnych okolností. A to by stálo za zváženie,“ povedal Morrison v rozhovore pre austrálsku rozhlasovú stanicu 2GB.

Djokovič je hrozba pre spoločnosť

Podľa jeho slov austrálske právo poskytuje „presvedčivé alebo súcitné“ dôvody na zrušenie trojročného zákazu vstupu do krajiny. To by Djokovičovi potenciálne umožnilo zúčastniť sa budúci rok na turnaji Australian Open, kde tento rok nemohol obhajovať svoj titul, keďže vyšší austrálsky súd mu to zakázal. Ako nezaočkovaný proti koronavírusu mohol byť podľa Austrálčanov potenciálnou hrozbou pre spoločnosť a vyvolať antivakcinačné nálady.

Zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča pôvodne chcel v Melbourne útočiť na rekordný 21. grandslamový titul, ktorým by sa osamostatnil na prvej priečke historického rebríčka v počte víťazstiev na turnajoch tzv. veľkej štvorky pred Rafaelom Nadalom a Rogerom Federerom.

Neslávny koniec búrlivej ságy

Po desaťdňovej anabáze a slovnej prestrelke s austrálskou vládnou aj súdnou mocou však musel napokon nastúpiť do lietadla a opustiť zelený kontinent. Z Melbourne letel do Dubaja v SAE, kde pristál v pondelok pred úsvitom miestneho času.

„Videli ho, ako vystúpil z lietadla s prekrytou tvárou a niesol dve tašky. Jeho konečný cieľ nebol bezprostredne známy. Toto je neslávny koniec búrlivej desaťdňovej ságy, v ktorej Srb neúspešne bojoval o zotrvanie v Austrálii a obhajobu titulu na Australian Open,“ napísal portál BBC.com.

Nesplnil podmienky a zavádzal

Lekársku výnimku na vstup do Austrálie Djokovičovi pôvodne udelili dva rôzne nezávislé zdravotné komisie – jeden poveril Tennis Australia, druhý vláda štátu Victoria – po pozitívnom teste na koronavírus v polovici decembra. Hráčov pokus vstúpiť do krajiny bez očkovania však vyvolal hnev verejnosti.

Austrálske pohraničné sily ho 5. januára zadržali pre nesplnenie zdravotných protokolov v boji s koronavírusom a jeho vízum bolo zrušené.

Sudca toto rozhodnutie minulý pondelok zrušil, ale vláda opäť zasiahla o niekoľko dní neskôr a minister pre imigráciu využil svoju právomoc. Opäť mu zrušil víza z dôvodu verejného a zdravotného záujmu.

Právna bitka dospela k svojmu záveru v nedeľu 16. januára, keď sudcovia potvrdili rozhodnutie vlády a Djokovičovi nezostávala iná možnosť, ako opustiť krajinu.