Novak Djokovič sa odhlásil z turnaja v Cincinnati, jeho štart na US Open je málo pravdepodobný

Niekdajší líder svetového rebríčka ATP Srb Novak Djokovič sa odhlásil z turnaja v americkom Cincinnati, keďže je nezaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 a podľa platných pravidiel nemôže pricestovať do USA.

V súvislosti s uvedeným je málo pravdepodobný aj jeho štart na záverečnom grandslamovom turnaji sezónu US Open v New Yorku, ktorý sa začne 29. augusta.

Zaočkovať sa nenechá

Tridsaťpäťročný belehradský rodák má na svojom konte 21 grandslamových singlových titulov, o jeden menej ako Španiel Rafael Nadal.

Djokovič dlhodobo vystupuje proti očkovaniu a tvrdí, že sa proti koronavíruse nenechá zaočkovať ani vtedy, ak mu to zabráni štartovať na turnajoch.

Už v januári musel oželieť účasť na Austrália Open v Melbourne, z Austrálie ho totiž deportovali pre nezrovnalosti spojené s vakcináciou.

Zahrať si nemohol ani na dvoch významných turnajoch v USA a chýba aj počas aktuálneho týždňa v kanadskom Montreale.

Obmedzenie pri cestovaní

Spojené štáty americké aj Kanada aktuálne nepovoľujú príchod cudzincom bez očkovania. Organizátori zo Cincinnati ako oficiálny dôvod Djokovičovho odhlásenia uviedli „obmedzenie pri cestovaní“.

Srb sa nechal počuť, že stále verí v štart na US Open, bude si to však vyžadovať zmenu v prístupe úradov. Vlani na tomto turnaji sa prebojoval až do finále a v ňom podľahol súčasnej svetovej jednotke Rusovi Daniilovi Medvedevovi.

V Cincinnati bude okrem Djokoviča chýbať aj obhajca titulu Nemec Alexander Zverev, rovnako zdravotné problémy vyradili aj Gaela Monfilsa, Reillyho Opelku, Oscara Otteho či Dominica Thiema.

Medzi ženami sa v rovnakom dejisku nepredstavia Danielle Collinsová ani Angelique Kerberová. Chýbať by nemala Serena Williamsová, pre ktorú to bude jeden z posledných turnajov v profikariére.