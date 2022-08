Novak Djokovič si nezahrá ani v Montreale, ľudia bez očkovania proti COVID-19 do Kanady nesmú

Srbský tenista Novak Djokovič sa odhlásil z turnaja ATP v Montreale, pretože do Kanady majú zakázaný vstup ľudia bez očkovania proti ochoreniu COVID-19.

Tridsaťpäťročného Belehradčana v januári z rovnakého dôvodu deportovali z Austrálie pred začiatkom prvého grandslamového turnaja sezóny a nepustia ho ani do Spojených štátov amerických, kde sa koncom augusta začne US Open v New Yorku.

Odohral iba dva grandslamy

Z doterajších troch grandslamových turnajov v tomto roku absolvoval Djokovič dva.

Na Roland Garros v Paríži vypadol vo štvrťfinále po súboji s neskorším víťazom Španielom Rafaelom Nadalom a na londýnskom Wimbledone získal v júli svoj 21. grandslamový titul v kariére.

Po finálovom triumfe nad Austrálčanom Nickom Kyrgiosom povedal, že chce hrať v New Yorku, ale nehodlá sa kvôli tomu očkovať.

Na US Open sa pripravuje

Djokovič na svojich sociálnych sieťach napísal, že sa na US Open pripravuje tak ako keby na ňom mal hrať.

Trojnásobný víťaz tohto podujatia vlani vo Flushing Meadows podľahol vo finále Rusovi Daniilovi Medvedevovi a nenapodobnil historický zápis Roda Lavera, ktorý v roku 1969 triumfoval na všetkých štyroch grandslamových turnajoch.