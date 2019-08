Nové clá voči Číne by mohli poškodiť firme Apple, predaj smartfónov by mohol výrazne klesnúť

Ak administratíva amerického prezidenta USA Donalda Trumpa zrealizuje svoju najnovšiu hrozbu v oblasti ciel voči Číne, výrazne to poškodí americkú firmu Apple.

Uprostred krížovej paľby

Nové clá by mohli na budúci rok na trhu USA znížiť predaj iPhonov o 6 až 8 mil. kusov, uviedol v správe pre investorov analytik technologického sektora Dan Ives zo spoločnosti Wedbush Securities. To by mohlo zisk Applu v budúcom roku zredukovať o 4 percentá. Informuje o tom portál cnn.com.

Šéf Bieleho domu pohrozil zavedením 10-percentných ciel na čínske tovary v hodnote 300 mld. USD, na ktoré sa nevzťahujú doterajšie clá. „Firma Apple sa očividne ocitla uprostred krížovej paľby medzi Washingtonom a Pekingom,“ uviedol Dan Ives zo spoločnosti Wedbush Securities.

Firma nemôže z Číny odísť

Hoci zvýšenie nákladov vyplývajúce z ciel bude firma Apple schopná čiastočne zmierniť prispôsobením dodávateľského reťazca, tento proces bude pomalý.

Výrobca iPhonov možno dokáže presunúť 5 až 7 percent produkcie do Indie a Vietnamu, konštatoval analytik. Firma však nemôže z Číny odísť úplne a zákazníci kupujúci iPhony, budú musieť platiť viac, odkladať nákupy alebo hľadať iné smartfóny.

(1 EUR = 1,1106 USD)