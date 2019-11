Nové palivo E10 zníži emisie v doprave

Správy o tom, že palivo E10 škodí motorom sú zavádzajúce. Takéto palivo sa bez problémov používa na celom svete.

Slovenský parlament v októbri schválil zákon, ktorý stanovuje, že od 1. januára 2020 sa na čerpacích staniciach bude predávať nové palivo s označením E10. Toto palivo obsahuje 9% biozložky a jeho zavedenie Slovensku významne pomôže splniť záväzky o znižovaní emisií. Okrem E10 sa budú ešte nejaký čas predávať aj súčasné palivá. Slovenské Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) upozorňuje, že správy o tom, že E10 môže poškodiť motory starších áut sú zavádzajúce. Palivo E10 sa dnes bez problémov používa v 9-tich krajinách Európy a mnohých ďalších krajinách sveta.

„E10 je súčasťou motorizmu na celom svete. Používa sa v 9-tich krajinách Európy a od 1. januára 2020 sa ich počet vrátane Slovenska zvýši na 12. Bez problémov sa používa v USA, Kanade, ale aj Číne, Brazílii, Austrálii, Indii, alebo v Thajsku. Teda aj v krajinách, kde je evidovaný starší vozový park, ako u nás na Slovensku. Z Európy spomeňme napríklad Bulharsko, Litvu, alebo Rumunsko“, hovorí Radoslav Jonáš zo ZVVB.

Účinky paliva E10 na prevádzku motorov sú testované už dlhé roky. Nikdy neboli zaznamenané žiadne problémy, ale na druhej strane je preukázané, že úspora emisií je pri používaní paliva E10 až na úrovni 70%. Počas dlhých rokov používania palív E10 (v USA sa napríklad používajú už 20 rokov) bol zaznamenaný iba jeden menší problém, ktorý sa týka možného poškodenia drobných polyuretánových tesnení, ktoré sa kedysi používali pri výrobe áut. Takéto autá sú dnes už skôr raritou a ich počet je zanedbateľný. Na Slovensku navyše stále budú mať možnosť čerpať aj dnes predávané palivá.

„Palivo E10 a úspora emisií, ktorú prináša, sú pre Slovensko, ale aj pre mnohé iné krajiny jediná reálna cesta, ako dosiahnuť cieľ zo záväzku znížiť emisie a dosiahnuť podiel obnoviteľnej energie do roku 2020 na úrovni 10% a do roku 2030 na úrovni 14%“, zdôraznil Radoslav Jonáš zo ZVVB a dodal, že odporcovia rozvoja trhu biopalív vždy pri nejakom míľniku vyťahujú „argument“ o hrozbe poškodenia motorov. „Nie je to pravda. Na svete už desaťročia jazdia stámilióny áut, ktoré používajú palivá s obsahom 5,10 a aj viac percent biozložky a neprináša to zo sebou žiadne problémy“, pripomenul Radoslav Jonáš a dodal, že palivá E10 nemajú žiadny významný vplyv na spotrebu, životnosť, alebo výkon motorov. Mestská hromadná doprava v Štokholme podľa jeho slov už dnes funguje na 100% biopalivách a nemá s tým vôbec žiadne problémy.

„E10 jednoducho neznamená pre motory žiadne ohrozenie a žiadne ani nikdy nebolo zaznamenané. A netvrdíme to my, ako výrobcovia biopalív, ale aj výrobcovia áut v príručkách na používanie motorových vozidiel a množstvo odborných štúdií z celého sveta“, dodal na záver Radoslav Jonáš.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB)

Inzercia