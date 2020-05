Nové pravidlá vo Svetovom pohári sa Vlhovej servismanovi pozdávajú, preteky budú férovejšie

Nové pravidlo FIS o výlučne dvoch jazdách vo vyraďovacej časti paralelných pretekov vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní sa pozdáva aj talianskemu servismanovi slovenskej reprezentantky Petry Vlhovej Matteovi Baldissaruttimu. Pre denník Šport uviedol, že preteky budú odteraz férovejšie.

Paralelné trate neboli rovnocenné

„Vnímam to pozitívne, pretože v týchto pretekoch dochádzalo k situáciám, keď všetko nebolo čestné. Napríklad paralelné trate, na ktorých lyžiari súperia, nikdy neboli rovnocenné. Jedna z nich bola vždy rýchlejšia. Niekedy tak o postupujúcom rozhodlo šťastie, lebo sa ocitol práve v rýchlejšej dráhe,“ povedal Baldissarutti, ktorý je zároveň asistent hlavného trénera Livia Magoniho.

Súčasťou nového pravidla je aj zníženie počtu postupujúcich z kvalifikácie z 32 na 16. Takisto sa už nebude osobitne bojovať o umiestnenie na 5. až 8. mieste. Zdolaní štvrťfinalisti si ich rozdelia podľa dosiahnutých časov. V novej sezóne SP bude práve Petra Vlhová obhajovať glóbus za paralelné disciplíny, ktorý sa v tomto roku udeľoval vôbec po prvý raz. Ako sa dotknú zmeny najlepšej Slovenky na zasnežených svahoch? „Nebudeme musieť kvôli tomu meniť prípravu na preteky, ani robiť niečo naviac. Petra však bude musieť byť čo najrýchlejšia v kvalifikácii. Takisto viac potrebujeme trénovať paralelný obrovský slalom. V paralelných slalomoch je rýchla, ale v jeho obrovskej verzii potrebuje byť istejšia,“ priznal Baldissarutti.

Plán B bez Shiffrinovej

V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a jej dopadmi na svetový šport sa spomína aj možnosť, že v budúcej sezóne Svetového pohára v alpskom lyžovaní sa bude jazdiť len v Európe s pretekármi výlučne z toho kontinentu. Preteky bez americkej univerzálky a najväčšej hviezdy svetového lyžovania Mikaely Shiffrinovej by však asi neboli to pravé orechové. „Je to plán B, ktorý má FIS v zálohe. Podľa mňa to však nie je reálne. Nejako budú musieť zorganizovať preteky s pretekármi z celého sveta. Môj názor je, že FIS potrebuje utvoriť dobrý plán. Ak ponechajú v kalendári rovnaký počet pretekov ako vlani, tak to podľa mňa bude ťažké. Svetovému poháru by mohlo pomôcť, ak by kompetentní zredukovali počet súťaží, ktoré by sa organizovali v menšom počte destinácií,“ skonštatoval Baldissarutti.

Zatiaľ čo Petra Vlhová sa na novú sezónu pripravuje kondične doma v Liptove, väčšina jej trénerského tímu zatiaľ neopúšťa rodné Taliansko. Na otázku, kedy sa začne spoločná príprava Vlhovej tímu, skúsený servisman nepoznal odpoveď. „Žiadny konkrétny dátum zatiaľ nemáme stanovený, no verím, že to bude čím skôr. Pravdepodobne by sme sa mohli stretnúť v júni. Momentálne je aj pre Petru náročné dostať sa cez hranice Slovenska. Všetko však máme zorganizované. Na sneh pôjdeme hneď, ako to bude možné,“ dodal Baldissarutti pre Šport.