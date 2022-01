Nové sankcie voči Rusku by znamenali definitívny koniec vzájomnej ekonomickej previazanosti Západu a Ruska (komentár)

Americký Senát s podporou Bieleho domu rokoval o nových sankciách voči Rusku v prípade invázie na Ukrajinu, autorom ktorých je senátor Demokratickej strany Bob Menendez. Nový sankčný režim má tak devastačný potenciál, že ho v Rusku nazvali nukleárnou voľbou USA.

Ekonomické reštrikcie

Na rozdiel od Bieleho domu, Senát v znení zákona nezakorenil vyslovene prípad invázie na Ukrajinu, preto tieto sankcie môžu byť použité aj v iných prípadoch. Avšak, pravdepodobnosť, že budú nové sankcie schválené je približne 7 %, keď medzi rokmi 2019-2021 prešlo len 29 z 368 sankčných návrhov. Kým samotný autor súčasného návrhu Bob Menendez v minulosti predložil 40 iných sankčných zákonov týkajúcich sa Ruska.

V tomto prípade by nové sankcie zahŕňali, a.) medzinárodné reštrikcie v styku s ruskými bankami, b.) reštrikcie na transakcie zahŕňajúce ruské dlhopisy vrátane dlhopisov vydávaných spoločnosťami, kde je vlastníkom štát c.) sekundárne sankcie voči spoločnostiam poskytujúcim služby v oblasti finančných transakcií (SWIFT) d.) sankcie namierené na ruský ťažobný priemysel (ropa, zemný plyn, ťažba surových minerálov) e.) nové sankcie proti plynovodu Nord Stream 2 e.) osobné sankcie voči kľúčovým predstaviteľom ruskej vlády, vrátane prezidenta Putina.

Sankcie môžu spôsobiť chaos

Okrem faktu, že sankcie voči hlave štátu sú v diplomacii považované za vypovedanie diplomatických stykov hranicu vyhlásenia vojny, by sa tieto sankcie dotkli kľúčových odvetví ruskej ekonomiky. Vývoz surových minerálov je pilierom ruskej ekonomiky a spoločne s odpojením od systému SWIFT doslova prepájajúceho finančné toky centrál zahraničných investorov s ich ruskými investíciami, by mohol nastať chaos.

Pre biznisy v rámci EÚ27 by odpojenie od systému SWIFT znamenalo stratu finančného spojenia s investíciami v odhadovanej hodnote od 200-300 miliárd dolárov, ktoré sú pripisované spoločnostiam z Európskej únie.

Pri celkovom medzinárodnom obchode sa jedná o ročný obrat v hodnote cca 180 miliárd euro v prípade EÚ-Rusko, keď sa jednalo o 37 % celkového objemu v zahraničnom obchode Ruskej federácie (38 % celkového exportu smerovalo do EÚ a 36,5 celkového importu Ruska tvorili tovary z EÚ). Kým v prípade USA je obrat v zahraničnom obchode s Ruskom cca 20 miliárd euro.

Nastalo by obrovské zdražovanie

Len priemysel v oblasti ťažby a spracovania ropy a uhlia tvoril podľa Rosstatu v roku 2020 15,2 % ruského HDP, do federálneho rozpočtu prispieval až 28 % a na ruskom exporte sa podieľal 44,6 %. Tieto čísla hovoria o životnej dôležitosti týchto sektorov pre ruskú ekonomiky a ich zásah teda správne označujú ruský analytici za nukleárnu možnosť.

A teda okrem štrukturálnych otrasov v ruskej ekonomike, by sme pozorovali dvojcifernú infláciu, ako to v prípade odpojenia od medzinárodných finančných mechanizmov v dôsledku sankcií pociťujú Venezuela, alebo Sýria.

Avšak akciové ani komoditné trhy zatiaľ nepanikária, čo znamená že nový balík sankcií je zatiaľ určený ako politické odstrašenie Ruska od agresie voči Ukrajine. No v ich súčasnom znení by sa jednalo o pretrhnutie posledných zbytkov vzájomnej ekonomickej závislosti a o to menej faktorov zdržiavania v prípade eskalácie.