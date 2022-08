Nové tabletky na trhu Stoporex® na erekciu a výdrž v posteli: Unikátny zázrak z prírody, ktorý obľubuje čoraz viac mužov

Podporné prípravky a výživové doplnky na zlepšenie sexuálneho zdravia či výkonnosti sú čoraz dôležitejšou súčasťou života väčšiny mužov. Viacerí sa o ich účinkoch dočítajú na internete alebo vám ich môžu poradiť v lekárňach samotní lekárnici. Alebo vám ich odporučia priatelia či známi, ktorí s nimi majú osobnú skúsenosť.

Tak, ako do tela dopĺňate výživu, vitamíny či iné chýbajúce podporné látky vo forme tabletiek či kapsúl (kĺby, doplnky stravy, vitamíny a pod.), rovnakým spôsobom môžete tiež podporiť svoje sexuálne zdravie (erekciu, potenciu, libido, plodnosť či sexuálnu výdrž). Značkou, ktorá určite stojí nielen za vašu pozornosť, ale najmä za vyskúšanie, sú tabletky Stoporex®, ktoré sú novinkou na trhu, ktorá si získava čoraz väčšiu obľubu mužského pohlavia. Poďme si ich v krátkosti predstaviť.

Čo sú tabletky Stoporex®?

Ide o voľnopredajný produkt, ktorý si môžete zakúpiť bez lekárskeho vyšetrenia alebo receptu. Neobsahujú totiž syntetické látky, ich zloženie je 100% prírodné. To znamená, že základom zloženia týchto tabletiek sú aktívne látky pochádzajúce z bylín, v podobe ich výťažkov a extraktov. Tie sú doplnené o aminokyseliny prirodzené pre telo a o zinok, ktorý je účinný na celkovú pohlavnú sústavu.

Tabletky Stoporex® slúžia na podporu erekcie, najmä na lepšie prekrvenie penisu, zvýšenie libida a zlepšenie tvrdosti stoporenia a čo je najlepšie – patria medzi najdostupnejšie prirodzené prostriedky, ako si zlepšiť erekciu – bez návštevy lekára, bez predpisu či receptu a úplne diskrétne, ak si to želáte.

Ako sme už spomínali vyššie, tabletky Stoporex® sú 100% prírodného zloženia, bez konzervantov a syntetických látok a najmä – bez vedľajších účinkov. Na rozdiel od prípravkov a tabliet so syntetickým zložením ich teda môžete užívať pokojne a bezpečne bez toho, aby ste sa obávali nežiaducich účinkov. Vďaka zloženiu, obsahujúcemu prírodné látky, dochádza k dlhodobému ovplyvneniu testosterónu, priechodnosti ciev a tiež k podpore spermatogenézy, čo vplýva na potenciu.

Pôvod značky Stoporex® pochádza zo Slovenska a ide o veľmi kvalitný produkt od výrobcu spoločnosti Kompava. Tá má za sebou takmer 20-ročnú históriu výroby a v jej portfóliu nájdete cez 75 druhov výrobkov. Slovenská výroba prebieha priamo v Novom Meste nad Váhom, pričom jednotlivé zložky tabliet pochádzajú z celého sveta. Samozrejmosťou sú kvalitné a moderné výrobné procesy, výsledkom čoho je tento mimoriadne účinný výživový doplnok vo forme tabliet.

Dodávateľom a distribútorom tabletiek Stoporex® na slovenskom trhu je spoločnosť Binary Assets, so skúsenosťami v oblasti podpory potencie mužov už od roku 2017.

Čo všetko sa v tabletkách STOPOREX nachádza?

Tabletky na erekciu Stoporex sú 100% prírodného zloženia, bez syntetických látok a konzervantov. Obsahujú výťažky z bylín SAW PALMETTO (mužský stimulant sexuálneho výkonu a zdravia), TRIBULUS TERRESTRIS (bylina zlepšujúca libido a testosterón), L-ARGINÍN (aminokyselina zlepšujúca prekrvenie genitálií), ZINOK (minerál podporujúcu potenciu a spermie) a ďalšie extrakty a výťažky z kategórie prírodných afrodiziák s overenými účinkami.

Slovenská značka Stoporex® ponúka dva druhy tabliet – Klasik a Prolong, pričom Klasik sľubuje pevnú erekciu a Prolong zas dlhšiu erekciu a výdrž. Poďme si o nich niečo v krátkosti povedať.

Tabletky Stoporex® Klasik

Stoporex® Klasik je kvalitný a koncentrovaný preparát určený na podporu 100% prirodzenej pevnej, tvrdej a kvalitnej erekcie. Cieľom jeho pôsobenia je pevnejšie, tvrdšie a kvalitnejšie stoporenie pohlavného údu a to prirodzene prostredníctvom zlepšenia prekrvenia a zvýšenia sexuálneho apetítu. Prípravok je určený na dlhodobé užívanie, práve v takomto prípade sú jeho účinky najviac viditeľné. Používať ho možno aj v prípade okamžitej potreby, do 30 až 60 minút by mal byť efekt na kvalitu erekcie a sexuálneho výkonu jasne viditeľný. Prípravok viete zakúpiť bez receptu a má formu jednoducho užívateľných perorálnych kapsúl.

Výhody a benefity tabletiek značky Stoporex® Klasik:

vhodné pre mužov v každom veku

zlepšenie erekcie zlepšením prekrvenia genitálií

viditeľné vyšší sexuálny apetít a stimulácia libida

celková podpora potencie po všetkých stránkach

zvýšenie mužskej sexuálnej vitality a sexuálnej energie

vplyv na potenciu, zdravie prostaty aj spermiogenézu

jednorazové aj dlhodobé používanie

prirodzené pôsobenie cez prírodné látky

žiadne vážnejšie nežiaduce účinky

jednoduchá kúpa a okamžitá dostupnosť pre každého

overené a zaregistrované na ÚVZ SR

Tabletky Stoporex® Prolong

Voľne dostupné tablety Stoporex® Prolong sú určené na predĺženie pohlavného styku, dlhšiu erekciu a optimálnu výdrž. Aktívne látky, ktoré tablety obsahujú, sú zamerané na skvalitnenie stoporenia pohlavného údu, jeho lepšie a dlhšie prekrvenie a tiež na oddialenie dosiahnutia predčasného orgazmu. Kúpite ich bez receptu a lekárskeho vyšetrenia a sú dostupné pre mužov v akomkoľvek veku. Tablety viete užívať každý deň, krátkodobo i dlhodobo viac mesiacov, nástup jeho účinkov je do 30 až 60 minút jednorazovo, vždy pred pohlavným stykom. Vďaka tomu, že obsahuje látky čisto prírodného pôvodu, ktoré sa navzájom dopĺňajú, má komplexnejšie pôsobenie.

Výhody a benefity tabletiek značky Stoporex® Prolong:

dlhšia výdrž v posteli a predĺženie erekcie vďaka zvýšenému obsahu aminokyselín

oddialenie príliš rýchlej ejakulácie

pôsobenie na libido a zvýšenie sexuálneho apetítu

podpora potencie, vrátane podpory spermiogenézy

zvýšenie výdrže v posteli z pohľadu erekcie aj orgazmu

oddialenie vyvrcholenia normalizáciou napätia a vzrušivosti

bezproblémové krátkodobé aj dlhodobé užívanie

100% prírodné zloženie látok

kúpa z pohodlia domova ihneď, dostupné a diskrétne, bez lekárskeho vyšetrenia a receptu

overené a zaregistrované na ÚVZ SR

Prečo si vybrať výživové doplnky značky Stoporex®?

Vyššie spomínané komplexné a kvalitné zloženie sa takmer okamžite prejaví aj v praxi, čo deklaruje aj samotný výrobca týchto tabletiek. Obrovským plusom je, že ako aj jednotlivé látky, tak aj účinky, ktoré doplnky od Stoporex® ponúkajú, sa navzájom dopĺňajú. Tu sú oblasti, v ktorých vám tieto tabletky dozaista pomôžu:

Efektívna podpora erekcie a stoporenia penisu – je jedným z najdôležitejších účinkov tabletiek Stoporex®. Po užití kapsúl (najmä pri dlhodobom dávkovaní) sa dostaví viditeľne lepšie prekrvenie penisu a celej genitálnej oblasti. Výsledkom je rýchlejší nástup erekcie, lepšia tvrdosť penisu a dlhšie trvanie stoporenia.

Podpora potencie a mužskej plodnosti – vysoké koncentrácie Kotvičníka, zinku aj Saw Palmetta majú za následok podporu mužskej potencie ako takej. Všetky tieto zložky tiež prispievajú k lepšej prirodzenej tvorbe testosterónu, ktorý je zodpovedný za plodnosť. Jeho dostatok v tele prispieva ku tvorbe spermií a k ich dozrievaniu. Jednotlivé zložky v tabletkách Stoporex® pôsobia pozitívne aj na kvalitu a množstvo ejakulátu.

Zvýšenie sexuálneho apetítu a libida – výťažky z rastlinných afrodiziák v kombinácii so zinkom viditeľne zlepšujú sexuálny apetít a libido, a teda chuť na sex. Môže za to podpora hladiny testosterónu a intenzívnejšie prekrvenie genitálnej oblasti, vďaka čomu budete cítiť oveľa intenzívnejšiu chuť na sex.

Zlepšenie sexuálneho zdravia celkovo – u mužov, ktorí tabletky Stoporex® vyskúšali, sa zlepšilo fungovanie prostaty a pravidelným užívaním podporili správne a dostatočné prekrvenie celej pohlavnej sústavy. Podporou hladiny testosterónu vďaka týmto výživovým doplnkom dokážete stimulovať aj činnosť semenníkov.

Zlepšenie fyzickej výkonnosti a sexuálnej vitality – patrí ku ďalším účinkom výživových doplnkov Stoporex®, ktoré podporujú hladinu testosterónu, celkovú stimuláciu a zvýšenie vitality či zlepšenie krvného obehu a vplyv proti stresu a nervozite. Komplexné zloženie prípravku má pozitívne pôsobenie aj mimo sexuálnu oblasť, čo potvrdzujú aj recenzie ostatných mužských užívateľov.

V praxi sa bežne stretávame s tým, že tieto tabletky dokonca kupujú partnerky svojim mužom len, aby im pomohli k sexuálnemu zdraviu a celkovému partnerskému milostnému životu. Tabletky Stoporex® majú niekoľko účinných a nezanedbateľných výhod, nad ktorými by ste rozhodne mali pouvažovať:

s vyššie spomenutým komplexným zložením sa spájajú aj komplexné účinky a to nielen na erekciu, ale aj na libido a tiež na plodnosť

tabletky sú vďaka svojmu prírodnému zloženiu ideálne na dlhodobú podporu erekcie (užívať ich môžete aj niekoľko mesiacov)

na to, aby ste ich získali, nepotrebujete žiaden recept a vyšetrenie od lekára, kúpiť si ich viete priamo z e-shopu od výrobcu

Pochopiteľne, úlohou týchto tabliet nie je okamžite vyliečiť najvážnejšie formy erektilnej dysfunkcie (impotencie). Ide skôr o podporné prostriedky, ktoré prírodným spôsobom zlepšujú erekciu ako takú. Veríme, že keď ich vyskúšate, osvedčia sa a pomôžu aj vám. V prípade viac otázok a informácií nás neváhajte kontaktovať.

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.