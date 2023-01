Nové zábery z filmu Slúžka: Zuzana Smatanová zverejnila videoklip k piesni Tajomstvo

Len pred pár dňami vstúpila do éteru slovenských rádií nová pieseň Zuzany Smatanovej. Tajomstvo vyprevádza na cestu do kín historickú drámu Slúžka režisérky Mariany Čengel Solčanskej. Čerstvý videoklip práve teraz prináša divákom a diváčkam aj doteraz nezverejnené zábery z filmu.

„S režisérkou filmu Marianou Čengel Solčanskou a jej štábom sme natáčali videoklip v Banskej Štiavnici, blízko známej kalvárie, kde vznikali aj samotné zábery do filmu,“ vysvetľuje Zuzana Smatanová výber lokácie. Nakrúcanie nebolo jednoduché, potrápil ju najmä kostým v kombinácii s počasím. „Mala som na sebe dobový kostým, ťažkú, asi päť kilovú sukňu so spodnicou a ľahký kabátik s kratšími rukávmi. Bola mi strašná zima, preto sme sa snažili točiť zábery čo najrýchlejšie. V klipe so mnou hrajú dve dievčatká, ktoré zosobňujú priateľstvo dvoch herečiek z filmu Slúžka.“ Jedným z dvojice dievčat predstavujúcich predobraz nevinnosti filmových postáv, je aj režisérkina dcéra.

„So Zuzanou Smatanovou sme sa zoznámili pred dvanástimi rokmi, keď som ju poprosila o zloženie titulnej piesne k filmu Legenda o Lietajúcom Cypriánovi. Slúžka je naša tretia spolupráca. Videoklip Tajomstvo strihal opäť Ondrej Azor, s ktorým sa osobne nepoznajú, napriek tomu, že strihal aj jej úplne prvý videoklip pred dvadsiatimi rokmi,“ prezradila režisérka.

Mariana Čengel Solčanská zvolila pre nakrúcanie videoklipu Banskú Štiavnicu, pretože práve v nej sa príbeh filmu začína. Ako naznačujú aj zábery použité vo videoklipe, pätnásťročná Anka zo stredoslovenského mesta odchádza v turbulentnom období prvej svetovej vojny do Prahy, kde ju čaká práca slúžky vo vile vysokopostavenej rakúsko-uhorskej rodiny. Získa si tam spriaznené duše v radoch služobníctva, no nájde aj úhlavnú nepriateľku. Stane sa ňou jej rovesníčka Resi, svojhlavá dcéra panskej rodiny. Počiatočná nevraživosť medzi mladými ženami sa postupne premení na sympatie a silné puto pomôže obom hrdinkám prežiť aj príkoria v čase, kedy ženy nemali ešte ani volebné právo, nieto ešte právo na život podľa vlastného výberu.

Kostýmy do videoklipu poskytla RTVS, ktorá je koproducentom filmu. Výrazným prvkom sú šperky slovenskej dizajnérky Petry Tóth, ktorej patrí vďaka za ich zapožičanie. Banskoštiavnický Penzión na kopci poskytol štábu a účinkujúcim zázemie počas nakrúcania.

Drámu Slúžka pri jej uvedení do kín sprevádza hneď dvojica piesní. Okrem Smatanovej Tajomstva vznikla pred necelým rokom aj pieseň Verba, v ktorej spojili sily spevák Štefan Štec s hudobníkom Jurajom Líškom z projektu Fallgrapp. Diváci a diváčky môžu filmovú novinku Mariany Čengel Solčanskej hľadať v programoch svojich kín od 2. februára.

Producentmi Slúžky sú slovenská spoločnosť Bright Sight Pictures a česká spoločnosť CINEART TV Prague, koproducentom filmu je Česká televízia, Rozhlas a televízia Slovenska, Studio 727 a Trigon Production. Realizáciu filmu finančne podporil EURIMAGES, Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie a Pardubický kraj. Partnerom ekologickejšej výroby filmu je SodaStream. Snímku do slovenských kín uvedie distribučná spoločnosť Continental film.

