Aktualizované: Nové Zámky čelia návrhu na vyhlásenie konkurzu, podali ho hráči s nevyplatenými záväzkami

aktualizované 13. augusta 10:05

Hokejisti Henrich Ručkay, Miroslav Zaťko, Richard Nejezchleb a Filip Dundáček podali návrh na vyhlásenie konkurzu na klub HC Nové Zámky.

Informáciu priniesla Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (SIHPA) vedená JUDr. Oliverom Pravdom prostredníctvom tlačovej správy. SIHPA na základe žiadosti hráčov informovala členov Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) o podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu na novozámocký klub.

Dlh vo výške niekoľko tisíc eur

„Dlh eviduje aj ďalší môj klient Mathieu Henderson vo výške niekoľko tisíc eur, takže je možné, že k tomuto návrhu sa pridá aj ďalší hráč,“ uviedol agent Tomáš Krejčí, ktorý zastupuje aj Richarda Nejezchleba.

„Okrem Hendersona sú ešte ďalší dvaja hráči, ktorí by si v rámci konkurzu mohli uplatniť svoju pohľadávku proti Novým Zámkom. Takže uvidíme, ako sa oni rozhodnú postupovať a ako sa bude táto situácia ďalej vyvíjať,“ poznamenal Oliver Pravda zo SIHPA.

Nechcel ísť súdnou cestou

„Situáciu som začal riešiť prostredníctvom hráčskej asociácie už koncom mája. Najprv som nechcel ísť súdnou cestou, lebo je to zdĺhavé a finančne náročné riešenie. Veril som, že SZĽH v rámci licenčného konania dodrží to, čo deklaruje stále, že len tie kluby, ktoré majú vyrovnané všetky podlžnosti, dostanú licenciu na ďalšiu sezónu. Na VV SZĽH som s spolupráci s asociáciou poslal aj dostatočné vysvetlenie k tomu, prečo mi klub neoprávnene zadržiava moje peniaze. Bohužiaľ, ani to nestačilo a po poslednom VV SZĽH, ktorý nás odkázal na súd, som pochopil, že som sa mal začať súdiť už v máji,“ uviedol hráč H. Ručkay, v minulej sezóne s 19 gólmi najlepší strelec Novozámčanov.

Šéf SIHPA Pravda sa počas minulého týždňa stretol s novým prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom. „Snažil som sa mu vysvetliť, že títo hráči sú presvedčení o tom, že im klub neoprávnene nevyplatil peniaze a obávam sa toho, že dôjde k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu na Novozámčanov, čo môže mať negatívny dopad na klub. Zároveň som zdôraznil, že nie je v nikoho záujme brániť ktorémukoľvek klubu hrať v Tipsport lige, ale jednoducho po poslednom VV SZĽH títo konkrétni hráči už nemajú na výber a musia sa brániť súdnou cestou. Preto som s pánom Šatanom hovoril aj o možnosti zmeny systému prideľovania licencií, ktorý by mohol predísť tomu, že hráči nedostanú svoju peniaze a budú pravidelne hľadať pomoc na súde. Chceme hľadať systémové riešenia a problémom v prvom rade predchádzať,“ vysvetlil Pravda.