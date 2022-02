Novela mediálneho zákona umožní vypnúť zahraničné médiá vysielané na Slovensku, ministerstvo varuje pred infovojnou

Návrh mediálneho zákona, ktorý minulý rok v novembri prešiel v parlamente prvým čítaním, umožňuje operatívne vypnúť zahraničné vysielanie na území Slovenska.

Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Ministerstva kultúry SR (MK SR) Zuzana Viciaňová s tým, že v niektorých prípadoch by to bolo možné okamžite.

Informačná vojna

Reagovala tak na otázku agentúry SITA, či MK SR neplánuje nejakým spôsobom zakročiť voči médiám, ktoré šíria proruskú propagandu, dezinformácie či hoaxy.

Aktuálna situácia podľa ministerstva len potvrdila, ako dôležité je prijať zákon o mediálnych službách čím skôr. „Slovensko by sa tak vedelo oveľa účinnejšie brániť pred ohrozením národnej bezpečnosti a územnej celistvosti,“ priblížila Viciaňová.

Ministerstvo kultúry SR v piatok vo svojom statuse na sociálnej sieti upozornilo na informačnú vojnu. „Ako rezort, pod ktorý spadá aj mediálna oblasť, si kladieme za povinnosť upozorniť vás pred dezinformáciami, konšpiráciami a propagandou v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorá sa v týchto dňoch šíri online priestorom,“ konštatoval rezort.

Overovanie zdrojov informácií

Z tohto dôvodu odporúča občanom venovať zvýšenú pozornosť tomu, z akých zdrojov čerpajú a či tieto správy obsahujú overené informácie.

Ministerstvo zdôraznilo, že hoaxy a ich producenti predstavujú spoločenskú hrozbu, a preto je nutné k neovereným informáciám pristupovať opatrne a sledovať oficiálne zdroje.

Medzi ne zaradilo MK SR napríklad Hoaxy a podvody – Polícia SR, Ministerstvo obrany SR či Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.