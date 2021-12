Právomoc Žilinku sa neobmedzí, poslanci neschválili zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku

Právomoc generálneho prokurátora, ktorú mu dáva paragraf 363, sa neobmedzí. V novele Trestného poriadku to navrhoval poslanec parlamentu Alojz Baránik (SaS). Národná rada SR totiž novelu neposunula do druhého čítania. Zo 147 prítomných ju podporilo iba 55 poslancov.

Navrhnúť postup podľa paragrafu 363 by podľa predkladateľa mohli len poškodený a zúčastnená osoba, a to len v neprospech obvineného. Rovnako aj generálny prokurátor by mohol zrušiť právoplatné rozhodnutie z úradnej povinnosti len v neprospech obvineného.

V súčasnej dobe je podľa poslanca právomoc generálneho prokurátora zrušiť akékoľvek právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta podľa paragrafu 363 definovaná tak široko, že tento inštitút vo svojej podstate stráca charakter mimoriadneho opravného prostriedku.

„Je totiž možné zrušiť nielen rozhodnutia vo veci samej, ale aj rozhodnutia procesného charakteru. Rovnako je možné zrušiť rozhodnutia v prospech, ale i v neprospech obvineného,“ tvrdil Baránik v dôvodovej správe.

O zrušení, respektíve úprave paragrafu 363 Trestného poriadku, sa začalo v koalícii intenzívne diskutovať po tom, čo generálna prokuratúra koncom augusta tohto roka zrušila obvinenie voči podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi a tiež dve obvinenia voči exriaditeľovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému.