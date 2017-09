Novela Zákonníka práce o zatvorení obchodov nebola podľa Kaščákovej z SaS šťastným riešením

BRATISLAVA 24. septembra (WebNoviny.sk) – Novela Zákonníka práce, podľa ktorej sú počas šestnástich sviatočných dní v roku zatvorené obchody, po pár mesiacoch od jej zavedenia do praxe podľa poslankyne NR SR za SaS Renáty Kaščákovej ukazuje, že nebola šťastným riešením. Ako povedala pre agentúru SITA, sviatky považuje za dôležité a snaží sa vyhýbať nákupom.

Sloboda podnikania

„Bola by som rada, keby všetci ľudia dospeli do štádia, kedy by to cítili rovnako. Ale chápem, že nie všetci sú tak nastavení. Preto vtesnávať ľudí do jedného rámca videnia sveta pomocou zákona mi nepríde šťastné,“ uviedla s tým, že za dôležitú považuje slobodu podnikania a tú tento zákon neumožňuje.

„Keby na otvorenie obchodov vo sviatky nebol dopyt, obchodníci by svoje prevádzky určite obmedzili aj bez takéhoto zákona,“ dodala.

Plnohodnotné dni oddychu

Prvým sviatkom, počas ktorého boli cez deň zatvorené obchody, bol sviatok svätých Cyrila a Metoda 5. júla. Obchody sú po novele Zákonníka práce z dielne koaličných poslancov zatvorené počas šestnástich sviatočných dní v roku. Počas 15 sviatkov zostanú obchody zatvorené celý deň, 24. decembra bude zakázaný maloobchodný predaj po 12:00.

Doteraz boli obchody povinne zatvorené 3,5 dňa v roku, a to 1. januára, počas Veľkonočnej nedele, 24. decembra po 12:00 a 25. decembra. Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR) uvítal schválenie novely. Podľa prezidenta ZOCR Pavla Konštiaka tak boli vytvorené plnohodnotné dni oddychu pre pracovníkov obchodu a ich rodiny.