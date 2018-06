Novelu o RTVS mal Maďarič predložiť ako minister, tvrdí Kaščáková a tandem s Poliačikom nechápe

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Súčasný spôsob voľby generálneho riaditeľa RTVS umožňuje podľa poslanca Smeru-SD Marka Maďariča zvoliť vyslovene politického kandidáta. Preto spolu s nezaradeným poslancom Martinom Poliačikom predložili spoločný návrh novely zákona o Rozhlase a televízii Slovenska, o ktorom vo štvrtok rokuje NR SR.

Čudné spojenectvo

„Hlavný dôvod predloženia návrhu nie sú technické problémy voľby, ale dôležitosť verejnoprávnych médií a to, aby dostali verejnoprávne médiá váhu a nezávislosť,“ uviedol. Maďarič však pripúšťa, že je otázka, do akej miery by zmenený spôsob voľby dokázal odpolitizovať voľbu.

Pre poslankyňu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Renátu Kaščákovú je návrh nedôveryhodný, keď ho predkladá Maďarič, ktorý doteraz v Smere ideologicky na všetko vplýval. „Prečo Maďarič nepredložil tento zákon ako minister, ktorým bol desať rokov? Mal na to plnú moc,“ zdôraznila Kaščáková. Podľa nej nebol na to dôvod, pretože riaditeľom RTVS bol ich nominant Václav Mika. Tandem Maďarič – Poliačik označila za čudný.

Karol Farkašovský (SNS) návrh dvojice poslancov nepovažuje za prínos. Podľa neho sa ľahšie ovplyvní niekoľko členov, ktorí majú voliť podľa návrhu riaditeľa, ako 150 poslancov NR SR. „Problém nie je v procese voľby, ale kritériá na osobnosť kandidáta a to je dôležité zmeniť. Toto tento zákon nerieši,“ uviedol s tým, že návrh poslanecký klub SNS nepodporí.

Dve štádiá

Exminister kultúry a poslanec NR SR za koaličnú stranu Smer-SD Marek Maďarič a nezaradený poslanec Martin Poliačik predkladajú na aktuálnu schôdzu parlamentu spoločný návrh novely zákona o Rozhlase a televízii Slovenska. Cieľom navrhovaného právneho predpisu je vylúčiť akékoľvek politické vplyvy na voľbu a odvolávanie generálneho riaditeľa RTVS, a to zmenou mechanizmu voľby generálneho riaditeľa a presunom kompetencie odvolávať generálneho riaditeľa z NR SR na radu RTVS.

Poslanci navrhujú, aby bol proces ustanovovania do funkcie rozdelený do dvoch štádií, a to zvolenie a vymenovanie. „Voliť generálneho riaditeľa bude osobitný na to určený orgán, zbor voliteľov, a vymenúvať do funkcie ho bude orgán dohľadu, Rada RTVS. Tak ako doteraz bude kandidát prezentovať svoj projekt riadenia a rozvoja RTVS na verejnom vypočutí, ktoré bude vysielané naživo.

Po prezentácii projektu bude kandidát odpovedať na otázky zboru voliteľov. Pre zvolenie kandidáta za generálneho riaditeľa je potrebné získať najmenej dve tretiny hlasov všetkých členov zboru voliteľov, to znamená najmenej osem hlasov,“ uvádzajú v dôvodovej správe k návrhu s tým, že návrh zákona upravuje aj proces opakovanej voľby a novej voľby. Oprávnená odvolať generálneho riaditeľa by bola Rada RTVS.