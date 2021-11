November '89: Bývalý komunista Fico burcuje za demokraciu, ale svoju

V Deň boja za slobodu a demokraciu je príležitosť pripomenúť si na udalosti v novembri roku 1989 . Vtedy desaťtisíce občanov bojovali za osobnú slobodu a možnosť prejaviť vlastný názor.

Teraz, 32 rokov neskôr, stovky občanov prejavujú svoj názor, ani nevedia na čo. Jedni za demokraciu považujú bojovať proti očkovaniu, ďalší možnosť pokračovať v útokoch na prezidentku a tretí prekvapujúco velebiť Rusko, proti ktorému práve pred viac ako tromi desaťročiami vyšli na námestia.

Jedným slovom je to taký mišmaš. Demokracia je práve v tom, aby každý mohol slobodne prejaviť svoj názor, nechápem však, čo má spoločné vakcinácia a nosenie rúšok s novembrom 1989. Ešte viac neviem pochopiť, kto môže zbožňovať súčasné Rusko, ktoré ako vieme, nemá ďaleko od vtedajšieho Sovietskeho zväzu.

Čarnogurský asi zabudol, čo bolo roku 1989

Zo všetkých dnešných prejavov na protestoch ma najviac prekvapil ten od Jána Čarnogurského. „Neobídeme sa bez Ruska, ktoré je schopné poskytnúť oporu aj štátom ako Slovensko,“ uviedol na mítingu hnutia Republika.

Všetci vieme, že bývalý predseda slovenskej vlády a KDH sa po odchode z aktívnej politiky čoraz viac venoval velebeniu Ruska, ale slová, že sa bez tejto krajiny, ktorá tu počas štyroch desaťročí určite nepresadzovala demokraciu, nezaobídeme, je prekvapujúce. Ukázali sme, že sme sa zaobišli. Podľa mojej mienky sa máme omnoho lepšie, ako počas prítomnosti jeho vojsk na našom území.

Prekvapuje ma predovšetkým, že to počujeme z úst Jána Čarnogurského. Človeka, ktorý práve počas novembra 1989 bol vo väzbe a protestujúci na námestiach žiadali aj jeho prepustenie. Človeka, ktorý bol rok a pol predtým organizátorom Sviečkovej manifestácie. Nehovorme, že by sme mali takú slobodu a demokraciu bez ohľadu, či tu boli vojaci vtedajšieho Sovietskeho zväzu, dnešného Ruska. Určite by československá vláda nedokázala robiť to, čo robila, bez pomoci bratov z východu. Prečo by ich vlastne potom aj volala?

Čarnoguský akoby na to všetko zabudol. Možno aj nezabudol, lebo všetci dobre vieme, koľko Rusko venuje prostriedkov na zahraničnú propagandu. Veľa z nich určite smeruje aj na Slovensko. Veľký brat stále vidí, že tu možno má ešte svoju šancu, tak ako to robí napríklad na Balkáne. Na nás je, aby sme mu to nedovolili. Zabudnime na Čarnoguského. Ten nejako ľahko obracia kabát. Poďme vlastnou cestou.

Z komunistu Fica, bojovník za demokraciu

Výročie Nežnej revolúcie je príležitosť, aby v rámci demokracie každý niečo povedal. Niekto o vakcinácii a nosení rúšok, iný o prezidentke. Samozrejme, nechýbal Smer-SD a jeho predseda, podľa internetu, bývalý komunista, Robert Fico.

Vo svojom príhovore poznamenal, že sú pred parlamentom ozbrojení policajti. Nevedel načo sú tam, keď na proteste sú slušní ľudia. Pán Fico, prečo ste to nepovedali aj v novembri roku 1989 ako člen Komunistickej strany Slovenska, keď na uliciach boli slušní ľudia. Priznajme, že vtedy boli protesty slušnejšie ako tie dnešné. Nič sa nerozbíjalo a polícia nemusela zasahovať. Chvála Bohu, zatiaľ nemusela ráznejšie ani dnes. Ale ako to bolo pred niekoľkými mesiacmi pred parlamentom, pred prezidentským palácom alebo pred Úradom vlády? Samozrejme, nezorganizoval ich iba Fico a spol., ale ako možno rozlíšiť, kto bude slušný a kto nie.

Najväčším nepriateľom je pre neho a jeho spolustraníkov prezidentka Zuzana Čaputová. Nič nového, veď už dlhšie obdobie nevie, ako usporiadať predčasné voľby. Viní za to hlavu štátu, ale demokracia je práve o tom, že treba dodržiavať zákony, za ktoré aj on hlasoval.

O kotlebovcoch netreba ani veľa hovoriť. Oni v rámci demokracie častokrát popierajú práva iných. To predsa nie je demokracia, alebo áno, demokracia ruského typu. Takú predsa chce aj Čarnoguský.