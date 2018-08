Novembrové komunálne voľby na Slovensku by mali štát stáť takmer deväť miliónov eur

BRATISLAVA 20. augusta (WebNoviny.sk) – Novembrové voľby predstaviteľov miest a obcí by mali štát stáť takmer deväť miliónov eur. Vyplýva to z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, ktorý na stredajšie rokovanie vlády predkladá ministerka vnútra Denisa Saková.

Harmonogram nadväzuje na rozhodnutie predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, ktorým vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí v sobotu 10. novembra.

Konkrétne, Ministerstvo vnútra SR má na zabezpečenie prípravy a vykonania obecných volieb vyčlenených 7 465 708 eur a Štatistický úrad SR sumu 1 424 750 eur, teda spolu štát počíta s výdavkami 8 890 458 eur, vyplýva to z predkladacej správy k materiálu zverejneného v programe rokovania vlády 22. augusta.

Čo je potrebné zaistiť?

Samotný harmonogram tak, ako pri iných typoch volieb, určuje v súvislosti s prípravou na voľby konkrétne úlohy s termínmi ich splnenia pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a orgány územnej samosprávy.

Potrebné je napríklad zaistiť tlač a distribúciu volebných tlačív, elektronické komunikačné spojenie volebných orgánov všetkých stupňov, tiež sa musí zabezpečiť možnosť voličov uplatniť svoje hlasovacie právo, vrátane cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt na území SR.

Medzi úlohami je ďalej aj vytvorenie jednotlivých volebných komisií, školenia tých, čo sa zapoja do prípravy volieb a budú zaisťovať bezproblémové hlasovanie, ako aj zabezpečenie spracovania výsledkov volieb a množstvo ďalších úloh, ktoré treba splniť na zaistenie prípravy a nerušeného priebehu slobodných volieb.

Mzda členov volebných komisií

Spomínaných 7 465 708 eur , ktorá má na zabezpečenie komunálnych volieb vyčlenená ministerstvo vnútra sa má použiť „najmä na zabezpečenie úhrady náhrady mzdy členom volebných komisií a odmien členom a zapisovateľom miestnych volebných komisií a okrskových volebných komisií, úhrady tlače hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív, na zabezpečenie činnosti volebných komisií a na vybavenie volebných miestností“.

Z takmer 7 a pol milióna eur sa majú taktiež uhradiť výdavky potrebné na zaistenie ochrany verejného poriadku v deň konania volieb, na prevádzku a nevyhnutnú úpravu volebných miestností a na elektronické komunikačné spojenie volebných komisií (tzv. hovorné) formou úhrady nezúčtovateľného výdavku vo výške päť eur pre každú miestnu volebnú komisiu a každú okrskovú volebnú komisiu, informuje ďalej MV SR v predkladacej správe. Štatistický úrad SR má preň vyhradených 1 424 750 eur použiť na spracovanie výsledkov volieb.

Komisie prvýkrát zasadnú do 24. októbra

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí 6. júla. Deň konania volieb určil na sobotu 10. novembra. Vo vyhlásení určil lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta.

Zároveň určil, že do 11. septembra sa majú vytvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti. Ďalej, sa do 11. septembra majú vytvoriť miestne volebné komisie, ktoré majú po prvý raz zasadnúť do 18. septembra. Okresné volebné komisie a okrskové volebné komisie majú byť vytvorené do 11. októbra 2018 a prvýkrát zasadnúť majú do 24. októbra.