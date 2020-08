Noví majitelia HC Slovan Bratislava prehovorili o cieľoch klubu (video)

Noví akcionári hokejového klubu HC Slovan Bratislava chcú v priebehu niekoľkých rokov urobiť z tímu bezkonkurenčne najlepší na Slovensku. Ak sa im to podarí, nevylučujú odchod klubu do zahraničnej ligy.

V dosiahnutí tohto cieľa má prispieť aj prepracovaná práca s mládežou. Opakovanie situácie s podlžnosťami voči hráčom, realizačnému tímu a mestu Bratislava noví akcionári rázne vylúčili.

Rozpočet 3,5 až 4 milióny eur

Na novú sezónu vedenie vyčlení pre celý klub vrátane nájmov a mládeže podľa odhadov od 3,5 do 4 miliónov eur. Informovali o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii noví akcionári Slovana Rudolf Hrubý a Pavol Hofstädter, poradca a hlavný koordinátor Maroš Krajči a marketingový riaditeľ Milan Vajda.

„Slovan je najslávnejší, najmilovanejší aj najnenávidenejší slovenský klub. Keď sme sa rozhodli investovať do Slovana pozerali sme sa naň z celkového hľadiska. Slovenský hokej potrebuje nové impulzy tak, aby uspel na medzinárodnej úrovni. Slovan sa nám teda zdal ako klub, ktorý môže zmeniť myslenie slovenského hokeja. Máme jasnú predstavu, čo chceme dosiahnuť. Vždy budeme chcieť titul a pôjdeme si za ním,“ uviedol Rudolf Hrubý.

Prostredníctvom mládeže chce Slovan do troch rokov získavať hráčov pripravených pre A-tím. „Treba začať pracovať s mládežou, ale zároveň ju treba posunúť na vyššiu úroveň. Toto bude cieľ našej mládeže. Slovan mal v poslednom dôležitom mládežníckom výbere jedného hráča, to sa musí zmeniť. Pýtal som sa, ako je to možné?“ pokračoval Hrubý.

Nevysporiadané finančné záväzky

Slovan mal svoje meno ťažené pre nevysporiadané finančné záväzky. Nové vedenie sľubuje, že sa táto situácia už nebude opakovať.

„Všetky záväzky chceme vyrovnať, to je náš prvotný cieľ a naplníme ho. Chceme Slovanu prinavrátiť povesť výborného a fungujúceho klubu. Situácia s meškajúcimi výplatami bude vyrovnaná v termínoch, na akých sa dohodneme s partnermi a viac sa takáto situácia v Slovane nebude opakovať. Chceme byť vzorom pre ostatné kluby a budeme sa snažiť o to, aby sme na Slovensku boli bezkonkurenčne najlepším klubom. Keď toto naplníme, budeme sa možno obzerať aj po zahraničných ligách,“ dodal Hrubý.

V klube uvažujú a budú rokovať nad organizáciou veľkého predsezónneho prípravného turnaja s tímami z KHL či českej ligy. „Boli by sme radi, ak by sa to podarilo. Zároveň sa chceme zúčastniť na Spenglerovom pohári v budúcom roku. Nevylučujeme do budúcnosti v prípade úspešnej kandidatúry ani organizáciu úvodného zápasu NHL,“ ozrejmil smelé plány Rudolf Hrubý.

V tíme aj Kanaďania, Rus a Litovec

HC Slovan Bratislava má aktuálne pod zmluvou 23 hráčov a 5 juniorov trénuje s „áčkom“. V tíme má troch Kanaďanov, jedného Rusa a jedného Litovca.

„Dvaja Kanaďania sú v karanténe, Brant Harris už trénuje s klubom. So zástupcami brankára Barryho Brusta sme sa dohodli na ukončení zmluvy. Chceme doplniť mužstvo o minimálne jedného či dvoch obrancov. Obzeráme sa tiež po hráčoch, ktorí sú v NHL či AHL a radi by sme využili hluché obdobie medzi ich sezónami za morom na ich dočasné získanie,“ ozrejmil aktuálnu situáciu so zmluvami Maroš Krajči.

Záujem o predaj celosezónnych vstupeniek je napriek pandémii koronavírusu dostatočný. „Z toho sa tešíme. Vieme však o opatreniach, ktoré vláda plánuje od septembra. Budeme musieť teda pružne reagovať. Ak by sa situácia ešte zhoršila, sme pripravení ľuďom peniaze za vstupenky vrátiť. Do novej sezóny budeme mať tiež nové dresy,“ uzavrel Milan Vajda.