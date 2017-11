Noví pravicoví župani sa dohodli na zásadách „slušného župana“

ŽILINA 10. novembra (WebNoviny.sk) – Novozvolení pravicoví župani sa na prvom spoločnom stretnutí v Žiline dohodli na takzvaných „zásadách slušného župana“, ktoré chcú neskôr pretaviť do spoločného memoranda a osloviť ním aj krajských poslancov.

„Chceme konať vo verejnom záujme a maximálne transparentne. Chceme sa zapojiť s verejnosťou do rozhodovania a chceme hospodárne nakladať s majetkom. Budeme trvať na otvorených a transparentných výberových konaniach a budeme zverejňovať podrobné majetkové priznania na verejnú kontrolu. A najmä budeme župani, ktorí budeme slúžiť všetkým – mladým, seniorom, osobám so zdravotným postihnutím, ale aj rodinám s deťmi,“ povedala novozvolená predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

Chuť spolupracovať

Na prvé stretnutie novozvolených pravicových županov prišli do Žiliny aj noví predsedovia Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Novozvoleného predsedu Bratislavského kraja Juraja Drobu zastupoval na stretnutí v Žiline poslanec Mikuláš Krippel. Pravicoví župani pozvali aj nového šéfa Banskobystrického kraja Jána Luntera. Podľa Eriky Jurinovej prejavil chuť spolupracovať, ale svoju účasť na stretnutí ospravedlnil.

Podľa Milana Majerského voľby do vyšších územných celkov v určitom zmysle slova premaľovali Slovensko na inú farbu. „Toto je základ toho, čo môže nastať o dva roky pri veľkých parlamentných voľbách. To je základ toho, čo môže nastať o rok pri komunálnych voľbách. Ale v prvom rade chcem, aby toto, čo sa stalo v sobotu, bolo základom pre to, aby sa naše župy zmenili k lepšiemu a aby naozaj začali slúžiť ľuďom, ktorí v nich žijú,“ povedal po stretnutí nový prešovský župan.

Pohnúť verejnými vecami

Rastislav Trnka zdôraznil, že napriek tomu, že nie sú všetci z jednej strany, chcú a vedia spolupracovať. „Napriek tomu vieme vytvoriť akúsi silu, ktorá dokáže pohnúť Slovenskom, pohnúť vecami verejnými v prospech ľudí. Smer často používa, že je výhodné, ak župan je z tej istej strany ako vláda. Chceme demonštrovať a dokázať, že nie je podstatné to, že či ten človek je z jednej strany, ale podstatné je to, s akým záujmom chce ten človek vykonávať tú verejnú funkciu,“ povedal novozvolený predseda Košického kraja.

Jozef Viskupič dodal, že problémy občanov nemajú politické zafarbenie. „Problémy krajov – cesty, stredné školy, domovy sociálnych služieb – sú problémy bez politiky, a preto aj pri stretnutí županov, ktorí nie sú z vládnej koalície, chcem povedať, že sme pripravení pracovať a riešiť problémy ľudí v jednotlivých krajoch,“ povedal nový trnavský župan. Poslanec zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Mikuláš Krippel konkretizoval aj jednu z možných oblastí spolupráce. „Tú spoluprácu vidíme napríklad v integrovanej doprave, lebo jednoducho občania alebo obyvatelia ostatných krajov prichádzajú do Bratislavy za prácou. A preto treba spolupracovať pri riešeniach v doprave,“ povedal Krippel.