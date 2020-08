Titul Miss Press získala Melanie Theresa Beňková, o výhre rozhodli novinári

Titul Miss Press 25. ročníka súťaže Miss Slovensko získala v utorok 11. augusta súťažiaca s číslom päť Melanie Theresa Beňková. O prvenstve finalistky z Borského Mikuláša rozhodli novinári. „Je to skvelý pocit, netipovala by som na seba tú výhru, takže som naozaj veľmi potešená a prekvapená,“ povedala pre agentúru SITA snedá kráska bezprostredne po vyhlásení výsledkov.

Pôsobenie v súťaži jej podľa vlastných slov prinieslo veľmi veľa. „Mám dnes oveľa väčší prehľad a celkovo osobnostne sa cítim inak, lepšie. Tvarujem sa na lepšieho človeka,“ vyznala sa.

O titul Miss Slovensko sa budú spolu s ňou v piatok večer uchádzať aj Natália Vohláriková zo Šintavy, Kristína Víglaská zo Zvolena, Kristína Kramárová z Trenčína, Lucia Jesenská z Vrútok, Ivana Zvaríková z Banskej Bystrice, Natália Lopašovská zo Serede, Leona Novoberdaliu z Bratislavy, Vanessa Šabíková z Hronského Beňadiku, Alexandra Svrčková z Prievidze, Viktória Špotáková z Marianky a Viktória Podmanická z Banskej Bystrice.

Nebudú chýbať prvky bojového umenia

Súťažiace sa počas večera predvedú v zaujímavých modeloch niekoľkých módnych domov a zvučných značiek a diváci a diváčky sa aj tento rok môžu tešiť na špeciálne číslo vyskladané po skupinách z ich talentových dispozícii. Nebude chýbať spev, hra na klavír, tanec či prvky bojového umenia.

„Minulý rok sa práve toto číslo galavečera stretlo s veľmi dobrou reakciou divákov, preto sme sa ho rozhodli zaradiť opäť. Dievčatá budú až na pár výnimiek pospájané v spoločných číslach a bude tam nakoniec aj jedno prekvapenie, uvidíte, ten program je vymyslený naozaj pekne,“ povedal riaditeľ súťaže Michael Kováčik, ktorý bude zároveň predsedom hlavnej poroty.

Do nej tentoraz zasadnú aj bývalá riaditeľka Miss Slovensko Lucia Hablovičová, víťazka titulu Miss Slovensko 2009 Barbora Franeková, šéfredaktorka magazínov Eva, Madam Eva a Emma Eva Blahútová, zakladateľka kozmetickej značky Envy Therapy Natália Selveková, fotograf Lukáš Kimlička, bývalý hráč NHL, hokejový expert a komentátor Boris Valábik a automobilový pretekár Matej Homola.

Finalistky bude hudbou sprevádzať Lina Mayer

Úvod večera bude patriť špeciálnej verzii skladby Hanging Tree v podaní slovenskej speváčky Liny Mayer, ktorá bude vlastnou skladbou sprevádzať finalistky aj počas predvádzania ďalšej kolekcie. V spoločnom duete sa predstavia aj Dara Rolins a Kali a svoju časť večera bude mať aj slovenský rapper Ego. Priamy prenos z finále odvysiela TV JOJ, moderátormi budú Marián Čekovský a Milan Zimnýkoval.

O korunky sa tento rok postaral umelecký zlatník Martin Smolka. „Martin Smolka do každého šperku vkladá svoje srdce a dušu, a to je vidieť v jeho rukopise aj pri korunkách. Sú jedinečné, nadčasové, a pritom veľmi nežné a ženské,“ uviedol Kováčik.

Okrem samotných koruniek si víťazky súťaže odnesú aj ďalšie zaujímavé ceny. Absolútna víťazka Miss Slovensko získa nový automobil, exkluzívnu dovolenku v Ománe, kompletne zariadený moderný 3-izbový byt na jeden rok a honorovanú zmluvu so spoločnosťou LGM Production.

Na poradách prevládajú bezpečnostné opatrenia

Popri troch hlavných tituloch, o ktorých rozhodne porota v sále, budú na základe hlasovania verejnosti ocenené aj víťazky v kategóriách Eva Miss Sympatia, Hyundai Miss Drive, Miss Gosh, Miss Top kondícia, Miss Príjemný hlas. Výťažok z esemeskového hlasovania o titul Eva Miss Sympatia venujú organizátori súťaže neziskovej organizácii Plamienok, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej starostlivosti a smútkového poradenstva pre deti a ich rodiny.

Finálový večer sa uskutoční v piatok o 20:35 v bratislavskej Inchebe za prísnych bezpečnostných opatrení. „Opatrení je strašne veľa a stále pribúdajú. Komplet všetci, štáb, backstage, zamestnanci Incheby, vizážisti, kaderníci, všetci účinkujúci, finalistky a porota sú testovaní, testovaní boli už týždeň dozadu a komplet všetci sa necháme testovať ešte dnes a zajtra. Čo sa týka návštevníkov, budú dodržané rozostupy, musia prísť v rúškach, budeme im merať teplotu a bude k dispozícii dezinfekcia,“ vymenoval Kováčik.

„Momentálne na poradách hodinu a pol riešime opatrenia, až potom program, no rozhodli sme sa ísť touto cestou, chceli sme urobiť finále aj s divákmi, keďže je to 25. ročník a naozaj chceme, aby to bolo veľkolepé. Ja veľmi nespím, pretože je toho veľa, ale verím, že to dobojujeme, že tá snaha bude vidieť a že sa nám to vráti,“ podotkol riaditeľ súťaže, ktorý sa na finále podľa vlastných slov už veľmi teší. „Teším sa na ten moment, keď tam budem sedieť a bude to všetko tak, ako má,“ uzavrel.