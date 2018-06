Novinárka Holcová poskytla orgánom kópiu komunikácie s Kuciakom, telefón jej vrátili

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Pre potreby trestného konania vedeného pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej bolo nevyhnutné zabezpečiť údaje, ktoré mali zachytávať obsah, rozsah a formu komunikácie svedkyne (novinárky Pavly Holcovej, pozn. SITA) so zavraždeným novinárom o pripravovanom článku o talianskej mafii na Slovensku, ktoré by mohli byť motívom páchateľa skutku.

Nedošlo k manipulácii s obsahom telefónu

Uvádza sa to v stanovisku Úradu špeciálnej prokuratúry (UŠP) k medializovaným informáciám, že česká novinárka Pavla Holcová dostala od slovenských orgánov naspäť svoj mobilný telefón.

„V pondelok svedkyňa kópiu tejto komunikácie pre potreby trestného konania poskytla v elektronickej podobe, preto nie je potrebné vyhotoviť kópiu tejto komunikácie z mobilného telefónu. Potvrdzujeme, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry štvrtého júna vrátil svedkyni mobilný telefón zaistený v trestnom konaní,“ uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Úrad špeciálnej prokuratúry zdôrazňuje, že nedošlo k nijakej manipulácii s mobilným telefónom novinárky alebo s jeho obsahom.

„Orgány činné v trestnom konaní s mobilným telefónom žiadnym spôsobom ďalej nenakladali a teda ani nedošlo k prelomeniu jeho ochrany a skopírovaniu údajov. Zdôrazňujeme, že cieľom získania uvedenej komunikácie bolo výhradne získanie objektívnych dôkazov, ktoré môžu napomôcť pri vyšetrovaní trestného činu a nie porušenie práv novinárky. Predmetom preskúmania nikdy nemali byť údaje, ktoré s predmetnou vraždou nesúvisia a týkajú sa iných údajov v mobilnom telefóne svedkyne,“ povedala Tökölyová.

S Kuciakom sa poznali päť rokov

Prokuratúra tiež zopakovala, že mobilný telefón bol svedkyňou dobrovoľne vydaný a nedošlo k jeho odňatiu políciou tak, ako to bolo nesprávne medializované.

„V danom prípade, keď ide o poškodeného – novinára, by rovnako malo byť hlavným cieľom jeho kolegov novinárov, aby boli riadne a včas zaistené všetky dôkazy, ktoré napomôžu odhaleniu a potrestaniu páchateľov tohto trestného činu. Sme presvedčení, že svedkyňa v súlade so svojimi verejnými vyhláseniami bude ďalej napomáhať orgánom činným v trestnom konaní pri objasňovaní predmetného trestného činu a v tomto smere poskytne aj nevyhnutnú spoluprácu,“ dodala Tökölyová.

O navrátení mobilného telefónu informovala česká novinárka Pavla Holcová v pondelok na sociálnej sieti. Novinárka z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku sa podľa vlastných slov so zavraždeným Jánom Kuciakom poznala päť rokov, riešili spolu mnoho „komplikovaných, absurdných i nikam nevedúcich káuz“. Na poslednej pracovali 18 mesiacov, rozprávali sa spolu aj niekoľkokrát denne.

Mobilný telefón poskytla slovenským orgánom v máji. Tvrdila však, že ak by svoj telefón nevydala, dostala by pokutu 1 650 eur a mobil by jej aj tak vzali. Organizácie zastupujúce novinárov a vydavateľov oficiálne vyjadrili Holcovej podporu.