Novinárka Politkovská bola zavraždená pred 15 rokmi, jej kolegovia kritizovali ruské úrady

Kolegovia investigatívnej reportérky Anny Politkovskej vo štvrtok ostro kritizovali ruské úrady, že nevypátrali toho, kto pred 15 rokmi stál za jej vraždou. Zároveň upozornili na to, že oficiálne vyšetrovanie sa v skutočnosti skončilo.

Telo novinárky našli 7. októbra 2006 na schodisku pri výťahu v bytovom dome v Moskve. Príslušníci polície pri obeti atentátu zaistili krátku guľovú zbraň a štyri nábojnice. Ostali po nej dve deti – dcéra Viera a syn Iľja. Vykonávatelia vraždy Politkovskej sú síce odsúdení, ale objednávatelia ostávajú na slobode.

Nenašli sa objednávatelia vraždy

Politkovská písala pre opozičný týždenník Novaja Gazeta, pričom sa preslávila odvážnymi reportážami o zverstvách páchaných ruskou armádou v Čečensku či tvrdením, že za útokmi na obytné domy v Moskve a v ďalších ruských mestách, pri ktorých v roku 1999 zahynulo viac ako 300 ľudí, stála ruská tajná služba.

Spomenuté periodikum Novaja Gazeta odsúdilo ruské úrady, že nenašli objednávateľov vraždy, a poznamenalo, že podľa ruského práva by bol zločin po 15 rokoch premlčaný a vinníkom by nehrozil trest, pokiaľ by súd nerozhodol inak.

Pátranie trvá príliš dlho

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na margo toho skonštatoval, že takéto snahy zvyčajne trvajú dlho a zdôraznil, že objednávateľov je potrebné vypátrať a potrestať.

Podľa redaktora Dmitrija Muratova však pátranie trvá príliš dlho a úrady iba predstierajú, že pokračuje. „Ani nevieme, kedy sa vyšetrovateľ naposledy dotkol tohto prípadu,“ uviedol.