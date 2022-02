Noviny vydávané samosprávami schytali kritiku, stále sú ovládané šéfmi radníc a informujú len o ich úspechoch

aktualizované 15. februára 2022, 11:25

Periodická tlač vydávaná samosprávami je stále úplne ovládaná šéfmi radníc, tvrdí Transparency International (TI). Kritika sa v nej objaví len ojedinele a ak, tak iba v zadnej časti novín.

Občianske združenie Transparency International informovalo o výsledkoch hodnotenia užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávneho charakteru mestských novín vydávaných stovkou najväčších slovenských samospráv – Hlasné trúby 2021 na tlačovej konferencii.

V aktuálnom hodnotení sa TIS zamerala na vydania novín z druhého polroka 2021. Združenie hodnotí v tlači vstupné údaje o periodiku, veľkosť politickej plochy, veľkosť alternatívnej plochy, veľkosť politickej plochy o budúcom rozhodnutí, veľkosť anonymnej politickej plochy, veľkosť plochy, ktorá je uvedená poškodzujúcou formou, veľkosť plochy so zápismi z uznesení zastupiteľstva, počet zmienok o vedení samosprávy, počet fotiek vedenia samosprávy a veľkosť reklamnej plochy.

Noviny prezentujú len pozitívne témy

„Dnes úž šéfovia radníc nezneužívajú tie noviny tak okato, ako to bolo v minulosti. Dávajú si na to väčší pozor, napríklad iba zriedka sa objaví ich fotka na titulnej strane. To, čo je negatívne, je, že tie noviny stále úplne ovládajú a kritika sa objaví ojedinele a ak, tak iba v zadnej časti. Čo je ešte horšie, noviny prezentujú výlučne iba pohľad radnice a vyberajú si iba také témy, ktoré sú pozitívne a informujú najmä o úspechoch radníc, napríklad o investičných úspechoch a navyše takým tónom, ktorý sa dá označiť za PR alebo propagandu. Vo veľa prípadoch ide tak vlastne o kampaň šéfov radníc,“ uviedol Ľuboš Kostelanský z TI.

Niektoré samosprávy svoj obsah zlepšili

Za štyri roky sa v rebríčku hodnotených novín podarilo zlepšiť tým samosprávam, v ktorých došlo k výmene na vedúcej funkcii radnice. V hodnotení tak svoju pozíciu zlepšili samosprávy ako Pezinok, Šamorín a Nitra. Naopak, samosprávy, ktoré sa najviac prepadli v hodnotení, sú tie, kde k zmene nedošlo a kde sú stále tí istí šéfovia radníc.

Na prvých troch priečkach skončili tituly vydávané magistrátom v Košiciach, radnicou v Banskej Bystrici a v Prešove. Na druhom konci spektra je z pohľadu Transparency International Rimavská Sobota, Humenné a Tvrdošín. Primátori podľa TI zneužívajú noviny na osobnú prezentáciu, pri posledných dvoch samosprávach aj na napádanie oponentov.

Redakčnú radu majú už dnes takmer tri štvrtiny hodnotených periodík a teda 71 percent, kým pred štyrmi rokmi to bolo 55 percent. Vlastný redakčný štatút prijala polovica samospráv, v roku 2018 ho mala tretina.

Vo väčšine vydaní chýbal kritický názor

Do radničných novín sa stále ťažko dostáva polemická zmienka o krokoch vedenia samosprávy. Viac ako polovica z 420 hodnotených vydaní, teda 59 percent neobsahovala kritický názor, čo predstavuje stagnáciu oproti roku 2018 na úrovni 58 percent.

Takmer dve tretiny novín nadmerne zverejňujú fotografie primátorov. Takmer v každom desiatom vydaní, a teda v ôsmych percentách TI zaznamenalo vyjadrenia, ktoré poškodzovali oponentov bez možnosti reakcie.

Najdrahšie noviny má Bratislava

Z veľkých samospráv 85 percent distribuuje mestské noviny bezplatne v tisícových nákladoch do schránok obyvateľov. Pre značnú časť obyvateľov predstavujú noviny primárny zdroj informácií o dianí v samospráve.

V roku 2020 deklarovalo 84 hodnotených samospráv náklady na tlač vo výške aspoň 2,3 milióna eur. Najdrahšie noviny vydáva Bratislava, ktorá na noviny v roku 2020 vyčlenila 112-tisíc eur. Rok pred voľbami Bratislava zdvihla náklad novín z 36 500 na 192-tisíc kusov.

Z hodnotenia vyplýva, že väčšina obyvateľov jednotlivých samospráv nevníma riziko zneužitia mestských novín šéfom radnice. Podľa prieskumu, ktorý pre TIS uskutočnila agentúra Focus v júni 2021, 80 percent ľudí považuje informovanie periodík vydávaných samosprávou za úplne alebo prevažne objektívne. Manipuláciu verejnej mienky v nich vníma necelých 14 percent respondentov.