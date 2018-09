Novodobé otrokárstvo, sloboda médií, feminizmus aj vojnové konflikty budú rezonovať vo filmoch Jedného sveta

BRATISLAVA 21. septembra 2018 (WBN/PR) – Portréty obyčajných ľudí, ktorí svojou odvahou dokázali zvrátiť chod dejín, postaviť sa ISIS či nadnárodným koncernom, príbehy o novodobom otrokárstve, zneužívaní osobných údajov, hoaxoch, informačnej ale aj skutočnej vojne na frontoch či snímky, ktoré majú detských divákov „očkovať“ empatiou a viesť k tolerancii. Aj také ponúkne blížiaci sa Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet. V Bratislave sa uskutoční od 11. do 16. októbra a v Košiciach od 15. do 18. októbra 2018, následne poputuje do vyše dvadsiatky slovenských miest.

Tematicky festival, tak ako každý rok, reaguje na aktuálne dianie a nová provokatívna téma SHUT UP! má upozorňovať na hlas tých, ktorých chcú „mocní“ umlčať a vyzývať, aby sme neostali ticho. Jeden svet tento rok venujeme spomienke na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a archeologičku Martinu Kušnírovú.

„Vzdelávať aj scitlivovať ľudí na dianie okolo nás, no súčasne i v nás samých. Dávať verejnosti i jednotlivcom podnety, čo môžu spraviť – každý sám za seba, aby sme si vytvorili a udržali spoločnosť, ktorá si ctí rovnoprávnosť, toleranciu a slobodu,“ tak opisuje ciele Jedného sveta, ktorý už 19 rokov otvára témy slobody, demokracie a ľudských práv, jeho nová riaditeľka, režisérka a aktivistka Diana Fabiánová.

Program ponúkne divákom 67 zahraničných a domácich filmov z prestížnych festivalov, z ktorých väčšina bude na Slovensku uvedená po prvýkrát. Festivalovú kolekciu spája chuť po pravdivých informáciách, chuť podieľať sa na spoluvytváraní spoločnosti, ktorá je uvedomelá a empatická a chuť pochopiť celistvý obraz, ktorý tvorí našu dennú realitu. Nádielku filmov doplní vyše 20 sprievodných podujatí, medzi nimi diskusie s tvorcami a odborníkmi, workshopy, masterclassy, ale aj stand-up vystúpenie či čítačky kníh.

Program je rozdelený do 6 festivalových sekcií. Hlavná sekcia súťažných filmov Slovensko a Česko za ľudské práva ponúkne kolekciu 15 nových slovenských a českých dokumentárnych filmov uplynulého roka, ktoré sa na plátne zaoberajú závažnými aktuálnymi spoločenskými témami. Tri z nich – Švédi z osady režisérky Kataríny Farkašovej, Smutné jazyky Anny Gruskovej a Cirkus Rwanda Michala Vargu – budú mať na Jednom svete slovenskú premiéru. O víťazovi rozhodne trojčlenná medzinárodná porota v zložení: slovenská režisérka a producentka Iveta Grófová, britský režisér a producent Mike Chamberlain, ktorý tvorí pre medzinárodné stanice ako BBC, Arte či HBO, a český režisér a pedagóg Václav Kadrnka.

Sekcia Hrdinovia a hrdinky má za cieľ ukázať silu angažovaného jednotlivca. Patria sem portréty obyčajných ľudí, ktorým sa svojou odvahou, vytrvalosťou, originalitou a konaním podarilo dokonca zvrátiť chod dejín, poraziť nadnárodného gigantu, bojovať proti ISIS alebo kultúrnym stereotypom. „Sú to silné inšpiratívne príbehy, poukazujúce na to, čo dokáže sila ľudskej vôle a vytrvalého nasadenia,“ vysvetľuje Diana Fabiánová.

Jedným z takých príbehov je bezpochýb snímka Bojovníčka s nenávisťou, ktorá zobrazuje 70-ročnú Berlínčanku ako už 30 rokov každý deň neúnavne vyráža do boja s antisemitskými plagátmi či hákovými krížami v podchodoch, vyzbrojená sprejom, škrabkou a čistiacimi prostriedkami. Žiadne nenávistné symboly pred ňou nie sú v bezpečí.

TRAILER FILMU BOJOVNÍČKA S NENÁVISŤOU

Z druhého konca sveta zamieri na Jeden svet dokument Mama plukovníčka o hlave rodiny so siedmimi deťmi a odhodlanej policajtke, ktorá v meste na východe Konga vedie jednotku, zameranú na ochranu práv znásilnených žien a týraných detí. Dokument ponúka autentický pohľad do spoločnosti poznamenanou občianskou vojnou, ktorá však dokáže vyprodukovať i pravých hrdinov svojej doby.

TRAILER FILMU MAMA PLUKOVNÍČKA

Kultové snímky, ktoré riešia dejinné okamihy, prinesie na festivalové plátno sekcia Máte právo vedieť. Čo sa stalo s Gréckom? pýta sa na začiatku svojho filmu Ženy zlatého úsvitu nórsky režisér Håvard Bustnes. Aby lepšie pochopil, prečo v kolíske európskej demokracie získalo hnutie vyhlasujúce rasovú nadradenosť, násilie a nenávisť takú popularitu, rozhodol sa nakrútiť dokument o ženách v jeho pozadí.

TRAILER FILMU ŽENY ZLATÉHO ÚSVITU

Ako sa na druhej strane planéty päť matiek, dcér, manželiek rôznych generácii a spoločenských vrstiev snaží vyrovnať s chaosom v jednej z najhorších kríz, v akej sa ich krajina ocitla, ukazuje dokument Ženy venezuelského chaosu. V obchodoch dochádza jedlo, v nemocniciach chýbajú lieky, politickí väzni sú za mrežami a systém ešte viac prerastá korupciou a nespravodlivosťou.

TRAILER FILMU ŽENY VENEZUELSKÉHO CHAOSU

Slepá škvrna zas odhalí fenomény, ktoré sú okolo nás, napriek tomu ich nevidíme, alebo nechceme vidieť. Patrí sem napríklad novodobé otrokárstvo, pedofília, sexuálne násilie ako aj zneužívanie osobných údajov.

Oceňovaný dokument V zajatí prinesie na plátno šokujúci príbeh päťdesiatničky Mariš, ktorá žije u svojej „majiteľky“ už celé desaťročie. Vykonáva pre ňu všetky domáce práce 12 hodín denne a nesmie bez jej dovolenia opustiť dom. Odhaduje sa, že v modernom otroctve žije celosvetovo okolo 45 miliónov osôb a len v susednom Maďarsku je ich okolo 22-tisíc.

TRAILER FILMU V ZAJATÍ

Hráč s deťmi zas rozpráva o veľkom prípade sexuálneho zneužívania maloletých v Španielsku. Obsahuje aj unikátne svedectvo Beniteza, pedofila, ktorý za 30 rokov zneužil viac ako 20 detí. Po prvý raz sa pedofil v dokumentárnom filme priznáva k sexuálnym útokom a v psychologicky a emocionálne silnom rozhovore sa pokúša vysvetliť svoje dôvody.

TRAILER FILMU HRÁČ S DEŤMI

Nová sekcia Uhoľ pohľadu zaostrí na aktuálne fenomény slobody médií.

Zineb El Rhazoui sa netají kritickým názorom na islam a náboženstvo. Za slobodou prejavu odišla z Maroka do Francúzska, kde sa stala novinárkou v satirickom časopise Charlie Hebdo. Film Nič sa neodpúšťa sleduje aj moment, keď musí prekonať šok z teroristického útoku na jej redakcie, v ktorom zahynuli aj jej kolegovia.

TRAILER FILMU NIČ SA NEODPÚŠŤA

Majú skúsenosti s detskou pornografiou i so záznamami islamistického vraždenia. Kto sú, kde sú ukrytí a ako pracujú ľudia zodpovední za to, čo sa dnes dostane a nedostane na internet, rozpovie unikátna snímka Čističi.

TRAILER FILMU ČISTIČI

Festival neopomína ani mladých divákov, Jeden svet deťom ponúkne populárno-vzdelávacie filmy pre školákov spojené s diskusiami. „Snažíme sa v detských divákoch prebúdzať záujem o okolité dianie, očkovať ich empatiou, viesť k tolerancii a pochopeniu iných kultúr, vierovyznaní, rás. Upozorňovať na úskalia internetu i ich ochrany v reálnom ne-virtuálnom svete. Taktiež venujeme dostatok priestoru ochrane životného prostredia a návodom na šetrnú spotrebu prírodných zdrojov,“ vysvetlila Diana Fabiánová.

Mladí diváci si tak budú môcť pozrieť napríklad český príbeh Rozárka a kuchárky bez domova o 11-ročnom dievčati, ktorá už niekoľko rokov neje mäso, pretože sa jej nepáčia životné podmienky zvierat vo veľkochovoch. Jedného dňa sa stretne s kuchárkami z vegánskej reštaurácie, ktoré v minulosti prišli o domov a okrem súcitu so zvieratami sa jej otvoria aj ďalšie dôležité témy v živote.

TRAILER FILMU ROZÁRKA A KUCHÁRKY BEZ DOMOVA

Lenno a jeho rybka je zas o 10-ročnom chlapcovi, ktorý si priniesol domov novú akváriovú rybku – skalára. Majú toho dosť spoločného: Lenno dlhodobo rieši svoje sklony k násilnému správaniu a skalár je zase známy svojou agresivitou, s ktorou v akváriu útočí na ostatné rybky. Dokážu si Lenno a jeho rybka nájsť miesto medzi ostatnými?

TRAILER FILMU LENNO A JEHO RYBKA

Jeden svet sa so svojimi premietaniami bude v Bratislave konať v Kine Lumière, Kine Mladosť, Kine KLAP na VŠMU, na Filozofickej fakulta FIF UK, v KC Dunaj, Café Berlinka, školské premietania sa uskutočnia v Open Gallery a Univerzitnej knižnici, diskusie a ďalšie sprievodné podujatia aj v Artforume, v Goetheho inštitúte, Novej Cvernovke a v Klube pod lampou. Košický Jeden svet bude hostiť Tabačka Kulturfabrik a Kino Úsmev.

Hlavným organizátorom festivalu Jeden svet je organizácia Človek v ohrození.

Aktuálne info:

www.jedensvet.sk

facebook.com/FestivalJedenSvet/

instagram.com/jeden_svet/