Novoročné oslavy v Košiciach prilákali tisíce ľudí, podľa primátora to bude rok nabitý akciami

KOŠICE 1. januára (WebNoviny.sk) – Okolo tritisíc Košičanov prišlo tohto roku vítať nový rok na košickú hlavnú ulicu. Okolo hlavného pódia pri Immaculate sa zhromaždili stovky mladých ľudí, ale privítať nový rok prišli aj rodiny s deťmi či páry v seniorskom veku.

Ľudia sa zabávali

Zábava sa začala rozbiehať už okolo desiatej večer, no atmosféru naplno rozprúdil Peter Bič Project.

„Je tu dobrá zábava a skvelé je, že fungujú aj stánky s občerstvením, takže sme si to užívali. Je to lepšie ako papučová kultúra,“ prezradil manželský pár seniorov Košičanov, ktorí sa zabávali so skupinkou rovesníkov.

„My sme tu celá partia a je nám fajn, užívame si to, ani nám nie je ľúto, že sa nám nepodarilo vybaviť chatu,“ prezradil jeden mladík z partie.

Bude to rok nabitý akciami

Tesne pred polnocou vystúpil na pódium novozvolený košický primátor Jaroslav Polaček, ktorý poprial Košičanom do nového roku veľa zdravia a šťastia a zaželal im, aby bol rok oveľa úspešnejší ako tie doterajšie a aby sa im v Košiciach žilo lepšie.

„Čaká nás krásne obdobie. Rok 2019 bude rokom dobrovoľníctva, vo februári nás čaká summit deviatich prezidentov, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, oslavy Dni mesta spojené so 750. výročím udelenia erbu Košiciam, ako aj 400. výročie košických mučeníkov. Bude to teda rok nabitý akciami,“ povedal Polaček. Doložil, že chce plniť aj predvolebné sľuby.

Ako príklad uviedol, že už od 7. januára bude mesto riadiť parkovanie v Košiciach, lepšie cesty, rozbehne sa protikorupčný audit.

Potom zaznela slovenská štátna hymna. Oslava príchodu nového roka vyvrcholila ohňostrojom, ktorý bol za tónov hudby skutočnou pastvou nielen pre oči ale aj pre sluch.