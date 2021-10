Novú súdnu mapu by mali lepšie vysvetliť, protesty sú podľa odborníkov výsledkom slabej komunikácie

Ministerstvo spravodlivosti SR by malo lepšie vysvetliť dopady navrhovanej reformy súdnej mapy. Pre agentúru SITA to skonštatovala emeritná sudkyňa a členka súdnej rady Katarína Javorčíková a mimovládna organizácia VIA IURIS.

Reagovali tak na protesty sudcov a zamestnancov súdov proti návrhu novej súdnej mapy. Pred ministerstvom spravodlivosti 13. októbra protestovala približne stovka ľudí.

Nemajú jednoznačné odpovede

Podobné protesty sa konali aj pred Krajským súdom v Košiciach, Trenčíne a Nitre a pred okresnými súdmi v Kežmarku, Čadci, Námestove, Ružomberku či Piešťanoch