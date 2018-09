Nový album Bratislava Hot Serenders je poctou fenomenálnemu kapelníkovi Jeanovi Goldkettovi

BRATISLAVA 18. septembra 2018 (WBN/PR) – Osemnásť skladieb venovaných americkému džezovému klaviristovi a kapelníkovi Jeanovi Goldkettovi predstaví štúdiová novinka I Like That populárneho orchestra Bratislava Hot Serenaders. Ostrieľaný big band, hrajúci hot jazzovú hudbu 20. a 30. rokov, pokrstí svoj v poradí už dvanásty album 23. septembra v bratislavskom Spoločenskom dome Nivy.

Na svojom aktuálnom albume sa nechal 20-členný bratislavský orchester inšpirovať tvorbou ochestra, pod vedením špičkového kapelníka francúzskeho (niekde uvádzaného aj ako gréckeho) pôvodu. „Jean Goldkette je považovaný za jedného z najlepších bandleadrov džezu dvadsiatych rokov. V jeho orchestroch hrali tí najlepší džezmeni a o repertoár sa starali tí najlepší aranžéri,“ približuje pozadie vzniku nového albumu trubkár a líder slovenského big bandu, Juraj Bartoš. „V oblasti synkopického džezu patrí medzi najvýraznejšie osobnosti a preto si zaslúži, aby mu orchester Bratislava Hot Serenaders venoval celé CD,“ doplňuje.

Dlhoočakávanú hudobnú novinku už Bratislava Hot Serenaders stihli predstaviť zahraničnému publiku počas uplynulého júlového turné po Spojenom kráľovstve a Holandsku, ktoré zavŕšili v slovenských Bojniciach. Orchester, ktorý v posledných rokoch výrazne získal na popularite v zahraničí, predstavil Goldkettove skladby na turné s osemnástimi zastávkami. Hudobníci na ňom tentokrát najazdili 7.000 kilometrov, pričom na svoje koncerty pritiahli niekoľko tisíc fanúšikov. Len škótska sála Edinburgh Festival Theatre privítala vo svojich priestoroch viac než 1.000 návštevníkov z radov domácich. Pozitívne ohlasy získal ako album samotný, tak aj vypredané britské koncerty.

https://itunes.apple.com/us/album/i-like-that/1410813297

„Bratislava Hot Serenaders uskutočnili v rámci ich štvrtého britského turné vítaný návrat do Eastleighu. V priebehu týchto dní hrali pred preplnenými sálami po celej krajine a zároveň naberali svoju rastúcu armádu fanúšikov,“ zmienil sa o ansámbli britský denník Southern Daily Echo. Pozitívne hodnotenie pridáva aj Rebeat Artist Camp, ktorý sa pochvalne vyjadruje na adresu albumu: „Toto CD je venované jednému z najlepších orchestrov 20. rokov, pod vedením Jeana Goldketta. A rovnako ako vždy – všetky čísla sú prepracované nota po note z prepisov originálnych 78 rpm nahrávok. Budete sa cítiť, akoby ste sedeli v prvom rade, alebo tancovali rovno na pódiu s kapelou!“

John Jean Goldkette (1893-1962) bol už v detstve považovaný za zázračné, hudobne nadané dieťa. Začínal hrou na klavír, časom ju však doplnil o pozíciu dirigenta. Po emigrácii do USA stál za vznikom agentúry vlastniacej niekoľko tančiarní, kde pod jeho menom hralo neuveriteľných dvadsať orchestrov. Najznámejším zoskupením bol Victor Recording Orchestra z rokov 1924-1929, v ktorom pôsobili okrem iných legiend aj bratia Tom (trombón) a James (trúbka) Dorseyovci, saxofonista a neskorší hudobný manažér Frankie Trumbauer, huslista Giuseppe „Joe“ Venuti, gitarista Edie Lang a mnohí ďalší. Teleso sa v roku 1926 ocitlo na vrchole, pričom sa zúčastnilo aj newyorskej súťaže „Battle of the Bands“, kde porazilo orchester jedného z najvplyvnejších aranžérov a kapelníkov v histórii džezu, Fletchera Hendersona. Goldkettove schopnosti vtedy ocenil aj famózny černošský trubkár Rex Stewart, ktorý jeho zoskupenie označil za „prvý originálny biely swingový orchester\“.

Turné i vydanie CD z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

VIAC INFORMÁCIÍ: www.serenaders.sk

FB UDALOSŤ: www.facebook.com/events/288854145274173

VSTUPENKY: https://www.ticketportal.sk/Event/Bratislava_Hot_Serenaders_Profile_concert