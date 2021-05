Nový COVID automat podľa hlavného hygienika lepšie reaguje na súčasnú epidemickú situáciu

aktualizované 13. mája, 14:56

Aktualizovaný COVID automat lepšie reaguje na súčasnú epidemickú situáciu. Na tlačovej konferencii to uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Vo väčšine prípadov podľa neho zmierňuje opatrenia, keďže zohľadňuje zlepšujúcu sa situáciu.

Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme, podmienky sú zohľadnené v závislosti na stupni varovania podľa COVID automatu. Zároveň sú v ňom stanovené podmienky pre prevádzky bez ohľadu na farbu okresu. Menia sa vyhlášky k prevádzkam, hromadným podujatiam, prekrytiu horných dýchacích ciest a k návštevám v nemocniciach.

Väčšina vyhlášok bude účinná od 17. mája, pre športové podujatia od 15. mája a pre návštevy v nemocniciach od 14. mája. Tam, kde sa pre vstup vyžaduje antigénový test, je možné ho nahradiť potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia.

Terasy i fitness centrá ostávajú otvorené

Terasy reštaurácií a fitness centrá v bordových okresoch ostávajú otvorené, aj keď podľa COVID automatu majú byť zatvorené. „K uzatvoreniu pristúpime až v prípade zhoršenia situácie,“ povedal hlavný hygienik. Čo sa týka obchodných domov, vo všetkých okresoch sa ruší povinnosť merať teplotu pri vstupe, nie je potrebný ani negatívny test.

Ostávajú zatvorené detské kútiky a sedacie sekcie. Pri návšteve umelých kúpalísk sa vo všetkých okresoch vyžaduje negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo PCR test nie starší ako 72 hodín. V hotelových a ubytovacích službách je maximálna kapacita na izbu je stanovená iba v 1. až 3. stupni varovania.

V reštaurácii sa najete v 1. a 2. stupni

V interiéroch reštaurácií bude možná konzumácia v okresoch v 1. a 2. stupni ostražitosti s kapacitnými obmedzeniami. Kapacita vo fitness centrách bude stanovená rozdielne pre jednotlivé stupne COVID automatu. V 1. až 3. stupni varovania sa vyžaduje negatívny test, rovnako ako pri návšteve umelých kúpalísk.

Divadelné, filmové a ďalšie kultúrne prevádzky a podujatia v 3. stupni varovania sú naďalej zakázané, v ostatných okresoch sa povoľujú interiérové filmové podujatia. Wellness, akvaparky a kúpele môžu byť otvorené v 1. stupni varovania a v lepších okresoch, potrebný je test. Kúpele na základe zdravotnej indikácie sú otvorené vo všetkých okresoch, rovnako s potrebou testu.

Návštevy v nemocniciach budú zakázané

Hromadné podujatia je v 3. stupni varovania povolené usporadúvať pre maximálne 6 osôb, v 2. stupni do 10 osôb, v 1. stupni do 25 osôb v interiéri alebo do 50 v exteriéri. Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov 14 dní od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí tohto času je organizátor povinný údaje zničiť.

Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia sú zakázané v 2. a 3. stupni varovania. V 1. stupni varovania a ostatných stupňoch ostražitosti sú kapacitné podmienky stanovené rôzne. Návštevníci budú rovnako potrebovať negatívny test. Na športových podujatiach bude od 15. mája možná prítomnosť obecenstva v okresoch 1. stupňa varovania a lepších, povinný bude negatívny test.

V 1. a 2. stupni ostražitosti bude v interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško, šatku alebo šál. V 1. a 2. stupni ostražitosti bude povinné nosiť rúško na hromadných podujatiach v exteriéri. Návštevy v zdravotníckych zariadeniach zostanú zakázané, platiť však budú rôzne výnimky. Navštevovať budú môcť osoby po očkovaní, prekonaní ochorenia alebo s negatívnym výsledkom testu.