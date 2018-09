Nový formát – BN víkend

BRATISLAVA 26.septembra 2018 (WBN/PR) – Novinkou aktuálneho ročníka Bielej noci je festivalový formát BN víkend, vďaka ktorému si budete môcť vychutnať viacero diel od piatka do nedele. Návštevníkom, ktorí sa chcú vyhnúť dlhým radom, bude umožnené pozrieť si tieto diela v predstihu, či v pokoji si ich vychutnať aj po Bielej noci.

2.) Numen/For Use / Net Blow up / AT

Interaktívny objekt, Zuckermandel

Divácky obľúbené interaktívne dielo pripravilo aj významné rakúske zoskupenie architektov Numen/For Use, ktorí v Zuckermandeli vytvoria imerzívnu plávajúcu krajinu. Po vstupe dovnútra sa návštevník ocitne v abstraktnom svete z pružnej pavučiny, ktorý môže fyzicky preskúmať zdola nahor, z jednej strany na druhú, alebo len tak pobudnúť ako v monumentálnej hojdacej sieti v srdci mesta.

Inštaláciu si môžete vychutnať v piatok od 10:00 do 22:00, v sobotu od 10:00 do 02:00, v nedeľu od 10:00 do 22:00

8.) Willi Dorner / bodies in urban spaces / AT

Pohybová performance

Nová štvrť Eurovea City, začiatok Gondova 2, Filozofická fakulta UK

Staň sa turistom vo svojom meste!

Prestížny rakúsky choreograf Willi Dorner v Bratislave premiérovo predstaví svoju fyzickú prechádzku architektúrou, špeciálne vytvorenú pre novovzniknutú štvrť Eurovea City. Pohybujúci sa sprievod, vytvorený zo skupiny lokálnych tanečníkov, akrobatov, breakdancerov či horolezcov, umožní divákom vnímať rovnaký priestor v novom svetle, úplne inak.

Performance môžete vidieť v piatok a sobotu vždy o 15:00, 19:00 a 22:00. Začína sa pri Filozofickej fakulte UK na Gondovej ulici č.2, trvať bude 60 minút.

10.) Yasuhiro Chida / Brocken 5.1. / JP

Svetelný objekt

Pribinova 8, nábrežie Eurovea

Vstúpte do objektu japonského umelca Yasuhiro Chidu a zažite kúsok japonskej zenovej atmosféry a pokoja. 60 000 malých dierok vytvárajú ilúziu, ako by sme leteli nočnou oblohou. Brocken 5.1 tiež odkazuje na tému absolútnej tmy, dnes už takmer vzácnosti, ktorej je hlavne vo veľkých mestách nedostatok.

11.) Olivier Ratsi / Pêle-Mêle / FR

Site-specific projekcia

Sklad číslo 7, Pribinova 8

Aj tento ročník Bielej noci prináša divákom okrem možnosti vidieť kvalitných etablovaných umelcov a ich pútavé diela, spoznať opäť niekoľko nových lokácií, s ktorými sa doteraz možno nemali možnosť stretnúť. Pre jeden z nich – industriálny priestor v Sklade č. 7 v budove Eurovei, pripravil francúzsky umelec Olivier Ratsi na mieru šitú audiovizuálnu inštaláciu s názvom Pêle-Mêle.

Dva „namapované“ objekty budú nahliadané zrazu z iných perspektív – chvíľu sa vynárajúce z tmy a opäť miznúce. Prostredníctvom vertikálnych a vodorovných svetelných čiar meniaci sa priestor nadobudne ilúziu hĺbky, pri ktorej na chvíľu zabudnete, kde sa vlastne nachádzate.

Nechajte sa pohltiť abstraktnou atmosférou site-specific diela a objavte čaro nového priestoru!

12.) Pavol Truben / DNA leviatana / SK

Objekt

Sklad číslo 7, Pribinova 8

Leviathan je mýtická bytosť, ktorej existencia nie je potvrdená, ani vyvrátená. Autor vo svojej inštalácii skúma jeho základnú stavebnú jednotku – jeho DNA. Práca reaguje na súčasný svet plný hoaxov, poloprávd a populizmu. V ňom sa bežne stretávame s informáciami, ktoré prekrúcajú realitu a prispôsobujú si ju pre svoje potreby. Kde sa nachádza zdroj informácie (alebo svetla) a ktorá strana prináša pravdivé informácie? Inštalácia zo stolných lámp a elektrických káblov ukazuje, aké náročné môže byť dopátrať sa k zdroju a porozumieť udalostiam, ktoré sa dennodenne odohrávajú v online priestore.

16.) Jakub Pišek & Beáta Kolbašovská / Dancing Machines / SK

Multimediálna inštalácia

Dunajská 1

Dancing Machines je audiovizuálna kinetická inštalácia prezentovaná v rozličných verejných priestoroch. Super disko masaker, zvuk a svetlá, nekonečný tanec. Vťahuje vás do stredu konzumnej spoločnosti. Stávate sa súčasťou nádhernej tanečnej párty pre VIP hostí z krajiny plastov. Najlepšia hudba a krásni tanečníci sú zárukou jedinečnej party.

17.) Karina Smigla-Bobinski / ADA / DE, PL

Interaktívna inštalácia

Kunsthalle LAB, Nám. SNP 12

Príď pokresliť steny Kunsthalle Bratislava!

ADA, je lietajúci balón, ktorého povrch tvorí niekoľko desiatok hrotov z dreveného uhlia. Uvedením ho do pohybu začína nepredvídateľná „akcia“ kresby po stenách. Jeho autorka, Karina Smigla-Bobinsky ho označila ako postiindustriálny „tvor“, ktorý sa podobá na molekulárny hybrid z nano-biotechnológie. Či za umelecké dielo môžeme považovať samotný skákajúci objekt alebo výsledné kresby na stenách, ktoré svojim pohybom vytvára takmer autonómne – autorka nedefinuje. Interpretáciu necháva na návštevníkov – to čo sama začala, publikum skompletizuje.

Výstava potrvá od 27.9. do 30.10. Mimo Bielej noci (19:00-2:00) ju môžete navštíviť v otváracích hodinách galérie: Pon: 12:00-19:00, Ut: zatvorené, Str: 13:00-20:00, Štv-Ned:12:00-19:00

21.) Zuzana Sabová / NO ROOTS NO FRUITS / SK

Multimediálna výstava

Galéria Statua, Pálffyho palác, Zámocká 41

Objektové kompozície z kovového lešenia, viazania, nájdených drevených samorastov a figurálnych obrazov v maľbe, v kombinácii so zvukom, digitálnymi obrazmi a animáciou formou mappingu – budú prezentované v trojúrovňovej pivnici Pálffyho paláca na Zámockej ulici. Korene a plody, silné filozofické symboly vystupujú ako metafory v mnohých kultúrach. Ich spojenie evokuje nevyhnutný rast. Samozrejmý poznatok, že bez koreňov niet plodov, je rozvíjaný do mnohých príbehov, ktoré hovoria o okolnostiach rastu, v prenesenom význame o človeku, jeho pôvode, zázemí, identite, očakávaniach, mentálnom vývoji a o situáciách a schémach, ktoré ho ovplyvňujú. Inštalácia nereaguje priamo na niektorý z konkrétnych známych príbehov a podobenstiev, je autorskou úvahou, multimediálnou skladbou, ktorá v symbolike použitých materiálov vytvára nový autentický príbeh autorky.

Inštaláciu si môžete vychutnať v sobotu od 17:00 do 02:00, v nedeľu od 10:00 do 22:00

Kvôli obmedzenej kapacite bude vstup do interiérových a priestorovo uzavretých inštalácií prístupný len s plateným BN passom v sume 8 Eur.

Deti do 15 rokov, dôchodcovia a ZŤP majú vstup bezplatný.

Vstupenky sa dajú zakúpiť online na www.bielanoc.sk najneskôr do štvrtkovej polnoci – 27.9.2018.

Následne, na vyznačených BN pass pointoch piatok od 10:00 do 22:00, v sobotu od 10:00 do 02:00 a v nedeľu od 10:00 do 18:00 hod. na miestach:

– pred Starou Tržnicou, Námestie SNP

– námestie Eurovea, Pribinova 8,

– park pri River Parku, Dvořákovo nábrežie

Slávnostné otvorenie festivalu prebehne na Rázusovom námestí od 18.30 hod., všetky diela budú následne prístupné do 2. hodiny rannej.