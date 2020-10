Nový generálny prokurátor nedostane povestných sto dní, hovorí Čentéš

Kedy sa bude nový generálny prokurátor cítiť slobodnejšie? Keď poslanci kandidáta na post šéfa prokuratúry zvolia tajne alebo verejne? Prekvapilo ho, že advokát Daniel Lipšic nemá záujem kandidovať na čelo prokuratúry? Aj na tieto otázky odpovedal pre portál Webnoviny.sk prokurátor Generálnej prokuratúry SR Jozef Čentéš.

V roku 2011 ho parlament zvolil za šéfa prokuratúry, ale prezident Ivan Gašparovič ho odmietol vymenovať. Ústavný súd v roku 2014 rozhodol, že prezident porušil základné práva Čentéša. Funkcie sa však nemohol ujať, pretože post generálneho prokurátora už vykonával Jaromír Čižnár. Ten v pozícii generálneho prokurátora skončil tento rok cez leto.

Na pozíciu kandidáta na post generálneho prokurátora vás navrhla Rada prokurátorov, ombudsmanka Mária Patakyová, právnické fakulty univerzít v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Ako vnímate balík týchto piatich nominácií?

Počet týchto nominácií vnímam veľmi pozitívne. Ide o nominácie z oblasti aplikačnej praxe a akademického prostredia. Nie je to teda nominácia len z jednej oblasti práva, ale v podstate troch odlišných subjektov.

Myslíte si, že to zohrá úlohu pri rozhodovaní poslancov pri voľbe kandidáta na post šéfa prokuratúry?

Verím tomu, že áno. Verejný ochranca práv je nezávislý orgán, Rada prokurátorov mi dala legitimitu podpory prokurátorov a tri právnické fakulty mi vyjadrili podporu z radov akademickej obce. Znamená to, že mám dôveru nielen v aplikačnej praxi, ale aj v akademickej sfére. Zvýrazňujem, že sú to nepolitické nominácie. Tieto subjekty sa samostatne rozhodli, to je veľmi dôležité.

Myslíte si, že pre kandidátov bude najdôležitejšie vypočutie pred ústavnoprávnym výborom parlamentu, alebo pred samotným hlasovaním v pléne parlamentu padne odporúčanie koaličnej rady?

Verejné vypočutie by sa malo uskutočniť podľa dostupných informácií zrejme 19. novembra 2020. Vtedy sa ukážu skutočné vedomosti a schopnosti kandidátov zvládnuť náročný proces výberu na funkciu generálneho prokurátora. Želám si, aby sa prihliadlo aj k samotným nomináciám od jednotlivých subjektov. Neznamená to však, že ak má kandidát viac nominácií, automaticky sa stane jediným kandidátom. Bude vecou poslancov parlamentu, ako to vyhodnotia a rozhodnú. Myslím si, že najdôležitejšou úlohou kandidátov bude pred ústavnoprávnym výborom parlamentu presvedčiť o svojich schopnostiach a vízii pre prokuratúru do budúcnosti.

Okrem vás poslanec OĽaNO Juraj Gyimesi navrhol prokurátora Jána Šantu. Neprekvapilo vás, že nominácií je málo?

Môj svokor mi vždy hovoril: nikdy nechváľ deň pred večerom. Návrhy je možné podávať do piatka do 16-tej hodiny. Som presvedčený, že kandidátov bude viac ako dvaja.

V ostatnej novele zákona o prokuratúre je možnosť, aby sa generálnym prokurátorom mohol stať aj právnik, ktorý nie je prokurátorom. Ako sa na to pozeráte, pretože Rada prokurátorov presadzuje prokurátora?

Výhodou kandidáta, ktorý je prokurátorom, je jeho znalosť rezortu prokuratúry, vnútorných vzťahov, charakteru jednotlivých prokurátorov a dôvera zo strany prokurátorov.

Zdieľam rovnaký názor, pretože verejnosť v rámci očakávaní nedá novému generálnemu prokurátorovi ani povestných sto dní, aby presvedčil o reštarte prokuratúry. Bude musieť zabrať od prvého dňa. Výhodou kandidáta, ktorý je prokurátorom, je jeho znalosť rezortu prokuratúry, vnútorných vzťahov, charakteru jednotlivých prokurátorov a dôvera zo strany prokurátorov. Nový generálny prokurátor musí urobiť na generálnej prokuratúre hĺbkovú reformu v organizačnej štruktúre, ako aj v rámci činnosti prokuratúry v trestnej a netrestnej oblasti.

Neprekvapilo vás, že sa advokát Daniel Lipšic nebude uchádzať o post kandidáta na čelo prokuratúry?

Rešpektujem rozhodnutie doktora Lipšica, ktoré zrozumiteľne vysvetlil. Vzhľadom na jeho predchádzajúce vyjadrenia som takéto rozhodnutie očakával.

Parlament bude voliť kandidáta na generálneho prokurátora verejne. Opozícia tvrdí, že tajná voľba je demokratickejšia. Myslíte si, že keby bol kandidát na šéfa prokuratúry zvolený tajne, cítil by sa slobodnejšie?

Tajnú aj verejnú voľbu kandidáta na generálneho prokurátora považujem za demokratickú. Pri verejnej voľbe oceňujem, že občania ako zdroj moci v demokratickom štáte majú informáciu, akým spôsobom a na základe akých motivácií sa rozhodujú ich volení zástupcovia. Ja som bol zvolený v roku 2011 za kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora v tajnej voľbe.