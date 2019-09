Nový katalóg IKEA prináša spánkovú revolúciu!

Nový Katalóg IKEA 2020 je tu a tentokrát sa zameriava na spánok. Spoločne s ním spúšťa IKEA dlhodobú kampaň, ktorá zdôrazňuje dôležitosť a význam dobrého spánku.

Dobrý odpočinok poskytuje ľudom fyzickú i emočnú podporu. Pomáha nám cítiť sa lepšie, lepšie zvládať všetko, čo sa nám počas dňa postaví do cesty. A zatiaľ, čo veda skrývajúca sa za dôležitosťou spánku môže byť zložitá, základy dobrého spánku sú prístupné pre všetkých. To, ako si zariadite priestor spálne k tomu môže výrazne prispieť. Kvalitný oddych významne ovplyvňuje životy ľudí. Nechceme o tom ľudí iba informovať, ale chceme začať revolúciu v spaní. Katalóg je príležitosťou podeliť sa o to, ako dôležité je dobre sa vyspať a ako jednoduché veci pomôžu ľudom dosiahnuť to.

„Každý z nás spí, ale nie všetci rovnakým spôsobom. Najčastejšie rozdiely sú v používaní rôznych typov postelí a posteľnej bielizne Aby naše riešenie na spánok zodpovedali potrebám čo najväčšieho počtu ľudí, spolupracovali sme s miestnymi návrhármi IKEA z rôznych krajín, aby spoločne vytvorili jednu z domácností uvedených v našom katalógu. Vzniklo niekoľko verzií domácností, z ktorých bola každá navrhnutá ako ideálna pre rôzne trhy. Každý z piatich návrhárov vniesol do produkcie veľa znalostí a svoj talent a určite to stálo za to. Snažíme sa takto pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí k dobrému spánku!“, hovorí Tanja Dolphin Global Catalog Manager v IKEA Communications AB.

V IKEA robíme podrobné rozhovory a návštevy domácností ľudí po celom svete. V našom výskume sme identifikovali základné emočné potreby spojené s lepším bývaním. Potreby, ktoré sú univerzálne, ale hrajú rôznu úlohu v rôznych štádiách života, v závislosti na tom, koľko máme rokov, s kým a kde žijeme. Pre Katalóg IKEA 2020 sme vytvorili 5 rôznych domácností, ktoré ukazujú situácie a dizajnové riešenia, ktoré ilustrujú tieto emočné potreby:

Spolupatričnosť je o pocite, že nám záleží na skupine ľudí, ktorí nás prijímajú takých, akí sme. Ďalším rozmerom spolupatričnosti sú miesta, ktoré odrážajú našu osobnosť. V tejto domácnosti býva trojica priateľov, ktorí sú si blízki ako rodina, a rozhodli sa nájsť spoločné bývanie. Zdieľané priestory slúžia k príjemnému tráveniu času a spoločnej zábave Všetci ale majú vlastné izby, ktoré sú odrazom ich jedinečných osobností. Táto domácnosť nám môže ukázať, ako si zariadiť spoločné priestory tak, aby sme spolu bez problémov vychádzali, a mohli sme sústrediť svoju energiu na spoločnú zábavu.

Vlastníctvo nie je iba o zmluvách a hypotékach – dôležitou súčasťou pocitu vlastníctva je možnosť rozhodovať o priestore, v ktorom žijeme. V druhej domácnosti katalógu predstavujeme dôchodkyňu, ktorá si po presťahovaní do štýlového jednoizbového bytu v meste zariaďuje život presne podľa svojich predstáv. Neriadi sa nikým iným a rozhoduje sa len podľa svojej túžby viesť uvedomelý život a užívať si ho naplno. Táto domácnosť ukazuje, ako môžeme „vlastniť“ svoju domácnosť aj v prípade, keď si ju iba prenajímame.

Pocit bezpečia sa neodvíja od kvality zámku na dverách, ale od toho, či sa doma cítime príjemne a v bezpečí. Mladá rodina si uprostred moderného veľkomesta našla bezpečný malý priestor pre zdravý a šťastný život bez zbytočností. Majú tu svoj vlastný kúsok sveta a radi by vo svojej malej domácnosti ostali i vtedy, keď sa ich rodina rozrastie. Táto domácnosť ponúka nápady, ako čo najlepšie využiť priestor, aby sme nemuseli opúšťať svoje útulné hniezdočko, keď sa naše potreby zmenia.

Pocit pohodlia prežívame, keď sa niekde cítime spokojne a uvoľnene. Pár zo štvrtej domácnosti zisťuje, ako spojiť svoje odlišné životy a skombinovať veci, ktoré si so sebou priniesli tak, aby sa vo svojej prvej spoločnej domácnosti obaja cítili ako doma. Ukazujú nám, ako môže byť doma každý sám sebou.

Základom súkromia je možnosť rozhodnúť sa, kde a ako si dopriať chvíľku len pre seba. Sedemčlenná rodina v malom byte sa spolieha na šikovné riešenia, ktoré vytvárajú uspokojivú rovnováhu medzi spoločne trávenými chvíľami a (občas naozaj potrebným) súkromím. Táto domácnosť poskytuje nápady, ako si vytvoriť vlastné miesto na oddych, načerpanie energie a kvalitný spánok, aj keď v byte nie je priestory nazvyš.

Najväčší experiment s interiérovým dizajnom na svete

Tento rok sme sa pri plánovaní jednej z katalógových domácností rozhodli vyskúšať niečo nové. Chceli sme sa dozvedieť viac o tom, na čom záleží našim zákazníkom v rôznych kútoch sveta, o tom, v čom je ich zmýšľanie o domácnosti rovnaké (a v čom nie), a ako by vyzeral ideálny návrh domácnosti v rôznych krajinách sveta. Pozvali sme teda päť talentovaných interiérových dizajnérov IKEA z piatich krajín (USA, Nemecko, Španielsko, Poľsko, Čína), aby vytvorili domácnosť pre jednu rodinu s rovnakým pôdorysom. Potom sme každej krajine ponúkli možnosť vybrať si do katalógu jednu z týchto piatich spoločne vytvorených domácností podľa vlastného výberu.

Každý z dizajnérov dostal rovnaké zadanie: navrhnúť domácnosť pre fiktívnu rodinu pozostávajúcu z babičky, dvoch rodičov, dieťaťa a bábätka. Súčasťou zadania bol aj pôdorys s dispozíciou akú nájdete na mnohých miestach po celom svete.

Požiadali sme dizajnérov, aby premýšľali o snoch a výzvach rodín v danej krajine a aby ich zahrnuli do svojich návrhov. Samozrejme všetok nábytok, textil a doplnky pochádzajú z IKEA (vďaka nášmu širokému sortimentu je naozaj možné vytvoriť celú domácnosť z našich výrobkov), ale príbehy, s ktorými dizajnéri prišli, ako aj samotné návrhy domácností sú veľmi odlišné.

Na stránky slovenského katalógu sa dostala Poľská domácnosť.

Príbeh katalógovej obálky

V posledných rokoch bývala na obálke vyobrazená kompletne zariadená izba. Prieskumy však ukázali, že tento prístup už bol veľmi predvídateľný a chýbala nám odvaha sústrediť sa na jednu myšlienku. Zameriavali sme sa na veľa rôznych cieľov a chceli sme odkomunikovať priveľa vecí naraz. Preto sme sa tento rok rozhodli využiť moment prekvapenia a vytvoriť odvážnu obálku s jednou silnou myšlienkou zameranou na spánok. Zároveň sme si uvedomovali potrebu hneď na začiatku katalógu odprezentovať myšlienku, že naše výrobky ponúkajú kvalitu spojenú s pohodlím. Detailný záber na posteľné obliečky KUNGSBLOMMA by mal u zákazníka vyvolať pocit, akoby sa ich mohol skutočne dotknúť. Modelka zase dodáva obálke dotyk ľudskosti, čím ešte zvyšuje dojem kvality.

Distribúcia

Tento rok meníme spôsob distribúcie katalógu. Stále sme presvedčení, že tlačený katalóg je výborným zdrojom inšpirácie a dôležitou súčasťou sveta IKEA. Aj preto ho zákazníci vyhľadávajú. Aby sa ale tlačená verzia katalógu dostala do rúk iba tým, ktorí ju skutočne ocenia, katalóg tento rok nebudeme neadresne zasielať do poštových schránok. Tlačená verzia je k dispozícii iba v obchodnom dome IKEA Bratislava a na vybraných miestach a akciách. Všetky miesta a dátumy akcií sú uvedené na interaktívnej mape na adrese www.IKEA.sk/katalog. Na tejto adrese je dostupná aj digitálna verzia katalógu.

