Nový občiansky preukaz vám vydajú až po zosnímaní odtlačkov prstov, navrhuje ministerstvo vnútra

Osoby staršie ako 12 rokov by pri vybavovaní občianskych preukazov mali byť povinné nechať si nasnímať odtlačky prstov. Vyplýva to z predbežnej informácie k pripravovanej novele zákona o občianskych preukazoch, ktorú chystá rezort vnútra.

„Pripravovanou novelou zákona bude občan povinný podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov a uvedené bude mať aj vplyv na doterajšiu možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra SR,“ uvádza ministerstvo s tým, že vydanie preukazu nebude možné bez osobnej prítomnosti občana.

Preukazy by tiež podľa rezortu mali byť po novom vybavené čipmi s takzvaným dvojitým rozhraním. Navrhované opatrenia sú podľa ministerstva dôsledkom prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov. Novela by sa podľa rezortu vnútra do medzirezortného pripomienkového konania mala dostať v septembri.