Nový partner pre Danka a Fica? Náhradníkom nespoľahlivého Bélu je Kotleba

Prieskumné agentúry majú po chlebe. Poslanci predĺžili zákaz zverejňovania prieskumov preferencií zo 14 na 50 dní pred voľbami. Schválenie tohto návrhu sa čakalo. K Smeru-SD a SNS sa však namiesto rebelujúceho Mostu-Híd pri hlasovaní pripojil Marian Kotleba so svojou stranou ĽSNS. A nebolo to prvýkrát.

Vždy, keď Most-Híd cúvne, podajú pomocnú ruku kotlebovci. Ako napríklad pri hlasovaní o dôchodkovom strope. Vzhľadom na pošramotené vzťahy Bélu Bugára s Andrejom Dankom a potápajúci sa Most-Híd, môže toto spojenectvo do volieb ešte párkrát zafungovať. A právom sa tak objavuje otázka, či sa rodí nová povolebná koalícia.

Dvaja sú málo

Podľa prieskumov majú Smer-SD a SNS málo hlasov na to, aby sa po voľbách mohli zaobísť bez niekoho tretieho. S podporou kotlebovcov, či už tichej alebo oficiálnej, sa však blížia k hranici, kde môžu snívať o predĺžení započatej práce. Veď do parlamentnej väčšiny by tejto trojici podľa ostatného prieskumu Focusu chýbalo iba sedem poslancov!

O to, aby sa nakoniec k vytúženej méte dopracovali, sa v poslednom čase paradoxne stará najmä opozícia. Vznik nových a reštart starých strán triešti opozičnú scénu a niektoré politické stálice môžu po voľbách pozerať rokovanie parlamentu už len v telke.

Uvoľní sa 20 kresiel?

Najohrozenejší sú SaS a OĽaNO (5,2, resp. 6,0 % podľa prieskumu Focusu), ktorých môžu poslať do zabudnutia najmä ich donedávni členovia. Bývalé Demokratické jadro z SaS by už ziskom jediného percenta pre reinkarnovanú Demokratickú stranu (čo nie je úplne nereálne), mohlo potopiť SaS.

Ak by sa SaS a OĽaNO po voľbách nedostali do parlamentu, delili by si úspešné strany o 20 kresiel viac. Trojlístok Smer – SNS – ĽSNS by tak zrejme získal pohodlnú väčšinu.

A ak Igor Matovič okamžite nezastaví odliv voličov OĽaNO, na čom pracuje okrem iných najmä strana Za ľudí, ostane na prerozdelenie ostatným 20 poslaneckých kresiel. Veľký podiel by z nich pripadol práve na trojku Smer – SNS – ĽSNS. A z chýbajúci sedem kresiel by okamžite bola potrebná väčšina.

Ale, samozrejme, sú aj iné možnosti. Napríklad skok Štefana Harabina a jeho postup do parlamentu.

Kandidátov je veľa, ale kresiel iba 150. Platiť bude zrejme veta, že o novej koalícii sa bude hovoriť až na ráno po voľbách. Kalkulácie sú iba kalkuláciami a realita bude známa až začiatkom marca.