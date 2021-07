Nový projekt Prvej stavebnej sporiteľne podporuje talenty z detských domovov

Sú mladí, majú talent a veľké sny o budúcnosti. Štartovaciu čiaru do samostatného života však majú oproti rovesníkom posunutú trochu viac dozadu. Detské domovy skrývajú veľké talenty. Ambíciu pomôcť im pri štarte do života má nový projekt Prvej stavebnej sporiteľne pod názvom Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní. Jeho prvý ročník už pozná svojich víťazov.

Odbornú porotu najviac zaujala výtvarníčka a študentka liečebnej pedagogiky Miriam Kalinayová, ktorá by chcela po škole pracovať s deťmi z detských domovov. Jej talentom je kreativita, výtvarné umenie, ale aj nadanie na prácu s deťmi. Na druhom mieste sa umiestnila športovkyňa a budúca policajtka Denisa Halajová. Má talent na viacero športov, ale najviac jej prirástol k srdcu volejbal, ktorému sa aktívne venuje. Jej životným snom je stať sa členkou policajného zboru. Tretie miesto patrí Jánovi Šovčíkovi, ktorý sa venuje thajskému boxu, ale svoju budúcnosť vidí ako kvalitný kuchár, vďaka čomu sa chce v budúcnosti postaviť na vlastné nohy. Pomáha mu v tom jeho cieľavedomosť a pracovitosť.

„Na to, aby sa talent mohol rozvíjať, potrebuje mať vytvorené podmienky. Som veľmi rád, že môžeme takouto formou pomôcť mladým ľuďom, ktorí nám ukázali, že chcú pracovať na sebe a svojej budúcnosti,“ hovorí David Marwan, člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, ktorý aktívne pôsobí v odbornej porote projektu.

Traja najtalentovanejší účastníci získali podporu, ktorá im pomôže pri plánovaní ich vlastnej budúcnosti – poradenstvo a mentoring od ambasádorky projektu Renáty Názlerovej a tiež účet stavebného sporenia môjDOMOV s veľmi zaujímavým príspevkom, ktorý môže počas rokov vytvoriť základ pre budúce bývanie, pre budúci domov. Každý z nich si navyše ako odmenu odniesol kvalitný notebook.

Porota sa však rozhodla oceniť aj ďalších dvoch finalistov. Notebook vďaka svojmu talentu získali tiež Ondřej Neipl, ktorý sa venuje masteringu a hudobnej postprodukcii a nadaná tanečníčka Aneta Lakatošová.

„Som veľmi šťastná, že som sa mohla stretnúť s mladými ľuďmi, ktorí napriek tomu, že majú relatívne ťažký vstup do dospelosti, majú zároveň aj veľké odhodlanie a chuť v živote niečo dokázať. Ak to bude čo i len trošku v mojich silách, rada ich v tom podporím,“ hovorí ambasádorka projektu a predsedníčka poroty Renáta Názlerová.

Charitatívny projekt Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní je určený mladým dospelým vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí bývajú alebo bývali v Centrách pre deti a rodiny alebo v Domove na polceste na území Slovenskej republiky. Zapojiť sa bolo veľmi jednoduché. Stačilo popísať alebo predviesť svoj talent a tiež to, akým spôsobom ho chcú rozvíjať a pracovať na svojej budúcnosti. Bez obmedzení. Mohlo ísť o spev, tanec, programovanie, prípravu na budúce povolanie, maľovanie či šport. Cieľom projektu je pomôcť týmto mladým ľuďom pri štarte do samostatného života a podporiť ich pri rozvoji ich talentu.

